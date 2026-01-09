Musik Britney Spears ist Wunschkandidatin für Copacabana-Gig

Britney Spears - Brighton Pride 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 18:00 Uhr

Es wird gemunkelt, dass Britney Spears die nächste Künstlerin sein könnte, die als Headlinerin am Strand von Copacabana auftreten wird.

Die Organisatoren der größten kostenlosen Show in Rio de Janeiro sind sehr daran interessiert, den Popstar nach Brasilien zu holen. Auf Spekulationen angesprochen, wonach die ‚Toxic‘-Sängerin einen Auftritt an der Copacabana plane, sollen die Veranstalter gesagt haben: „Wir glauben weiterhin daran.“ Die 44-jährige Künstlerin ist seit dem Ende ihrer ‚Piece of Me‘-Tour im Jahr 2018 nicht mehr live aufgetreten.

Sollte es zu dem Rio-Gig kommen, würde sie damit in die Fußstapfen von Lady Gaga und Madonna treten. Gaga spielte im Mai 2025 vor einem Rekordpublikum von rund 2,5 Millionen Menschen. Ihre zweistündige Show wurde von der Stadt Rio de Janeiro finanziert, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Berichten zufolge reisten rund 500.000 Touristen extra für das Konzert in die Stadt. Es war das größte Konzert in Gagas Karriere und zugleich ihr erster Auftritt in Brasilien seit 2012.

Die Gerüchte um Rio kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Britney erklärt hat, sie werde „nie wieder in den USA auftreten“. In einem Instagram-Post sprach die Musikerin offen über ihre Pläne und erzählte, dass sie einem ihrer Söhne ein Klavier schickt. In dem Post schrieb sie: „Ich werde in den USA aus extrem sensiblen Gründen nie wieder auftreten, aber ich hoffe, sehr bald in Großbritannien und Australien auf einem Hocker zu sitzen, mit einer roten Rose im Haar, zu einem Dutt gebunden, und gemeinsam mit meinem Sohn aufzutreten.“

Eigentlich hätte Britney 2019 für eine zweite Las Vegas-Residency auf die Bühne zurückkehren sollen. Die Shows wurden jedoch abgesagt. In einem Statement erklärte der Popstar damals: „Ich widme meinen Fokus und meine Energie der Fürsorge für meine Familie. Wir haben eine sehr besondere Beziehung, und ich möchte in dieser Zeit für meine Familie da sein – so wie sie immer für mich da waren.“