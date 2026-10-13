Musik Britney Spears veröffentlicht gemeinsamen Song mit Justin Timberlake

Britney Spears and Justin Timberlake - 2001 - American Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 11:00 Uhr

Britney Spears hat einen bisher unveröffentlichten Song herausgebracht, an dessen Entstehung Justin Timberlake beteiligt war, als die beiden ein Paar waren.

Britney Spears hat einen Song veröffentlicht, den Justin Timberlake während ihrer Beziehung mitgeschrieben hat.

‚She’ll Never Be Me‘ entstand ursprünglich für Spears‘ 2001 erschienenes Album ‚Britney‘, wurde damals jedoch nicht fertiggestellt und schließlich nicht auf die Platte genommen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ihres dritten Studioalbums ist der bisher unveröffentlichte Titel nun erstmals erschienen. Als Mitkomponist und Co-Texter wird neben Timberlake auch das Duo Riprock ’n‘ Alex G genannt, hinter dem die langjährigen Kollaborateure von *NSYNC, Bradley Daymond und Alex Greggs, stehen.

Die Jubiläumsausgabe von ‚Britney‘ enthält neben ‚She’ll Never Be Me‘ vier weitere bislang unveröffentlichte Aufnahmen: ‚Am I a Sinner‘, ‚When I Say So‘, ‚My Big Secret‘ sowie eine vollständige Version von ‚Right Now (Taste the Victory)‘, dem Song aus Spears‘ Pepsi-Werbung von 2002. Timberlake steuerte nicht nur den Songtext und die Komposition bei, sondern nahm für den Track seiner damaligen Freundin auch Hintergrundgesang auf.

Produzent Alex Greggs sprach 2022 im Podcast ‚The Original Doll‘ über die Entstehung des Titels. „Der Song kam nicht deshalb nicht auf das Album, weil das Label ihn nicht mochte. Es gab einfach deutlich bessere Songs, die besser dazu passten“, offenbarte er. Greggs erklärte außerdem, dass viele Menschen Timberlakes Stimme in ‚She’ll Never Be Me‘ erst heraushörten, wenn man sie darauf aufmerksam mache. Er bedauerte, dass Spears und Timberlake nie mehr gemeinsam aufgenommen hätten. „Es wäre schön gewesen, wenn sie ein solches Liebesduett aufgenommen hätten“, so Greggs.

Spears und Timberlake trennten sich 2002, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Albums. Greggs zeigte sich überzeugt, dass es irgendwann zu einem gemeinsamen Duett gekommen wäre, wenn die Beziehung gehalten hätte. „Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Aber wenn sie zusammengeblieben wären, wäre es meiner Meinung nach dazu gekommen, und es wäre wirklich etwas Besonderes gewesen“, sagte er.

Auf dem Album ‚Britney‘ finden sich neben ‚She’ll Never Be Me‘ auch große Hits wie ‚I’m a Slave 4 U‘, ‚Overprotected‘ und ‚I’m Not a Girl, Not Yet a Woman‘. Auch der Titel ‚What It’s Like to Be Me‘ wurde von Timberlake mitgeschrieben.