Stars ‚Wusste nicht, dass es diesen Ort gibt‘: Britney Spears genießt Familientag im Dollywood

Britney Spears and sons visit Dollywood - Instagram - October 2026 ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 18:00 Uhr

Britney Spears hat gemeinsam mit ihren beiden Söhnen einen Familienausflug ins Dollywood unternommen.

Dabei hat sie offenbar einen Freizeitpark für sich entdeckt, von dessen Existenz sie zuvor gar nichts wusste. Die ‚Toxic‘-Sängerin teilte auf Instagram mehrere Videos von ihrem Besuch in dem Freizeitpark in Tennessee, der 1986 von der verstorbenen Countrymusik-Legende Dolly Parton gegründet wurde. Darauf ist Spears unter anderem auf verschiedenen Fahrgeschäften zu sehen. Außerdem posierte sie gemeinsam mit ihren Söhnen Sean Preston Federline (21) und Jayden Federline (20) für Erinnerungsfotos.

„Wow, wow!!! Ich wusste nicht, dass es diesen Ort gibt“, schrieb die 44-Jährige begeistert. Dollywood sei „unglaublich cool und aufregend“, wenn auch an diesem Tag „extrem heiß“. Auch ein kleines Kleidungsproblem hielt die Sängerin fest: Ihr Rock sei ihr zu groß gewesen. Ihr Fazit fiel trotzdem eindeutig aus: „Familienausflüge!!! DOLLYWOOD IST ABSOLUT BEZAUBERND!!!“

Spears‘ Söhne, die aus ihrer Ehe mit Kevin Federline stammen, feierten im vergangenen Monat nur wenige Tage nacheinander ihre Geburtstage. Zu diesem Anlass machte die Sängerin deutlich, wie wichtig ihr die wieder engere Beziehung zu ihren Kindern ist. In einem Beitrag für Jayden bezeichnete sie das Leben als etwas „Wunderschönes und Zerbrechliches“ und schrieb: „Ich hoffe, dass ich jeden Tag deines Lebens die beste Mama der Welt sein kann!“ Auch Preston bekam eine persönliche Geburtstagsbotschaft – inklusive eines kleinen Seitenhiebs auf sein Training. Zu einem älteren Familienfoto aus London schrieb Spears, sie sei sehr stolz auf den jungen Mann, zu dem ihr Sohn geworden sei. Gleichzeitig scherzte sie: „Bitte hör auf, so viel zu trainieren, denn deine Muskeln fangen an, mir Angst zu machen.“ Anschließend stellte sie klar: „Nur Spaß!“

Die Beziehung zwischen Spears und ihren Söhnen war im Laufe der vergangenen Jahre zeitweise angespannt, inzwischen haben sie sich jedoch wieder angenähert. Wie wichtig ihnen die Unterstützung ihrer Mutter ist, zeigte sich auch bei ihrem Laufstegdebüt Anfang dieses Jahres. Sean Preston und Jayden liefen bei der Frühjahr/Sommer-2027-Herrenmodenschau von Vetements im Rahmen der ‚Paris Men’s Fashion Week‘. Gegenüber der US-Ausgabe von ‚Vogue‘ erzählte Jayden anschließend, dass seine Mutter vor dem Auftritt mindestens genauso nervös gewesen sei wie ihre Söhne. „Oh mein Gott, sie war so nervös wegen uns“, erinnerte er sich. Spears habe vor allem sichergehen wollen, dass ihre Söhne den Auftritt wirklich selbst wollten. Obwohl sie nicht persönlich dabei sein konnte, schickte sie ihnen Blumen als Glücksbringer ins Hotel und meldete sich immer wieder per Telefon und Nachricht. „Es war schön, diese Unterstützung zu haben und sie mit uns zu tragen, bevor wir da rausgegangen sind“, sagte Jayden.

Große Zweifel an den Fähigkeiten ihrer Söhne hatte die ‚Gimme More‘-Interpretin offenbar trotzdem nicht. Auf die Frage, welchen Rat Spears ihnen vor dem Laufstegdebüt gegeben habe, erinnerte sich Jayden an eine typisch mütterliche Ansage: „Ja, ihr seid meine Söhne. Ihr schafft das.“