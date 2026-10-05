Stars Bruce Darnell hat keine Angst vor dem Älterwerden

Bruce Darnell -RTL BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 14:00 Uhr

Der TV-Star wird im kommenden Jahr 70. Angst vor dieser Zahl hat er nicht.

Bruce Darnell blickt seinem 70. Geburtstag mit großer Gelassenheit entgegen.

Der Choreograf denkt nicht daran, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen – nach eigener Aussage genießt er die beste Phase seines Lebens. „Ist das nicht wunderbar? Nächstes Jahr werde ich siebzig“, erklärte er im Gespräch mit ‚Bunte‘. Lange habe er gebraucht, um sich selbst anzunehmen. „Ich habe erst mit 69 angefangen, mich selbst zu lieben“, verriet Darnell.

Seine Einstellung zum Leben habe sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert. Heute wolle er Vergangenes nicht mehr bereuen und konzentriere sich lieber auf die Gegenwart. Schwierige Erfahrungen hätten dem ehemaligen ‚GNTM‘-Juror geholfen, immer wieder nach vorne zu blicken. „Es kommt auf die Einstellung an“, betonte der 69-Jährige. Er versuche stets, aus negativen Erlebnissen etwas Positives mitzunehmen.

Auch beim Thema Ernährung zeigt sich Darnell entspannt. Burger mit Pommes, Coca-Cola und Gummibärchen gehören für ihn weiterhin dazu. Lediglich einige Regeln halte er ein: „Ich esse nicht zu spät abends, und ich snacke nicht, außer eben die besagten Gummibärchen.“ Außerdem bestelle der ‚Das Supertalent‘-Juror lieber kleine Portionen. „Wenn ich ein sehr großes Schnitzel auf meinem Teller sehe, macht mir das Angst“, gestand er. Frühere Versuche, mit Proteinshakes mehr Muskelmasse aufzubauen, habe Darnell dagegen aufgegeben: „Von den Proteinshakes bekam ich lediglich Pickel auf der Brust.“ Heute akzeptiere er sich so, wie er ist: „Und das ist entscheidend.“

An Ruhestand denkt Darnell nicht. Die Vorstellung, sich zu Hause zurückzuziehen, lehnt er entschieden ab. Dafür habe er viel zu viel Freude an seiner Arbeit. „Wenn ich ans Set komme, bin ich kindisch. Alles ist so leicht und macht so viel Spaß. Ich liebe es“, schwärmte der TV-Star. „Deshalb möchte ich nicht zu Hause sitzen und auf den Tod warten. Der kommt ohnehin irgendwann.“