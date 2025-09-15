Stars Bushido: Therapie und Verantwortung gegenüber Familie

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 14:00 Uhr

Der einstige Skandal-Rapper will ein besserer Mensch werden und für seine Familie da sein.

Bushido spricht über Therapie und Verantwortung gegenüber seiner Familie.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, hat kürzlich in einem Interview mit dem TV-Magazin ‚Brisant‘ offen über seine persönliche Entwicklung gesprochen. Mit 46 Jahren distanziert er sich von seinem früheren skandalösen Image als aggressiver Rapper und betont, dass er sich in einer Phase der Veränderung befinde. „Ich habe nicht mehr viel mit dem Bushido zu tun, den die Menschen zwanzig Jahre lang wahrgenommen haben“, sagt Bushido. „Ich bin das nicht mehr.“

Ein zentrales Thema im Leben des ‚Mephisto‘-Interpreten ist außerdem die tägliche Therapie, die er aktuell macht. „Meine Frau hat einen besseren Mann verdient und meine Kinder einen besseren Vater. Das ist meine Verantwortung, dass ich daran arbeite“, sagt Bushido weiter. Mit diesen Worten will er Entschlossenheit beweisen, sich selbst zu hinterfragen und aktiv an seiner mentalen Gesundheit zu arbeiten. Neben seiner therapeutischen Arbeit reflektierte Bushido bei ‚Brisant‘ auch über seine Kindheit. Er berichtet, früh Zeuge von häuslicher Gewalt geworden zu sein und sowohl den Tod seines Vaters als auch seines Stiefvaters erlebt zu haben. „Ich war so festgefahren in meine Rolle als Opfer, dass ich nicht gesehen habe, wie sehr ich selbst andere verletzt habe“, gesteht er.

Sein bevorstehendes Abschiedskonzert im Januar 2026 bei der ‚Alles wird gut‘-Tour markiert für Bushido einen symbolischen Neuanfang. „Ich möchte nicht mehr als der Skandal-Rapper gesehen werden“, betont er. Der Umzug seiner Familie nach Dubai symbolisiert dabei den Schritt in eine neue Zukunft.