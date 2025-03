Musik Calvin Harris schreibt Geschichte mit Doppelresidenz auf Ibiza Calvin Harris wird in diesem Sommer Geschichte schreiben. Er wird der erste Künstler sein, der in einer einzigen Saison im Ushuaïa Ibiza eine Doppelresidenz am selben Veranstaltungsort auf Ibiza abhält. Der Superstar-DJ und Produzent – zu dessen größten Hits ‚One Kiss‘ mit Dua Lipa, ‚We Found Love‘ mit Rihanna und ‚How Deep Is Your Love‘ […]