Film Cameron Diaz: Keine Rom-Coms mehr!

Cameron Diaz - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 11:30 Uhr

Die Schauspielerin hat keine Lust mehr auf romantische Komödien.

Cameron Diaz hat sich geschworen, nie mehr in ihrem Leben eine romantische Komödie zu drehen.

Die 51-jährige Schauspielerin, die mit Filmen wie ‚Liebe braucht keine Ferien‘ und ‚Drei Engel für Charlie‘ Berühmtheit erlangte, hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie keine Lust mehr auf das Rom-Com-Genre hat. Seit sie mit ihrem Ehemann Benji Madden Kinder großzieht, sei sie einfach nicht mehr daran interessiert, andere Liebesgeschichten vor der Kamera zu verkörpern. Nachdem sie eine längere Auszeit von Hollywood genommen hatte, kehrt Cameron demnächst mit der Netflix-Produktion ‚Back in Action‘ neben Jamie Foxx auf die Leinwand zurück. Auf die Frage, ob sie endlich wieder in die Filmindustrie zurückgekehrt sei, antwortete Cameron im Gespräch mit ‚Empire‘: „Ich weiß nicht wie ich dazu stehe. Es ist schwierig zu sagen. Wenn ich es sage, dann wird daraus eine Sache gemacht. Ich nehme mir heraus nein dazu zu sagen, jemals wieder einen Film zu drehen. Und ich nehme mir heraus ja zu sagen, wenn ich es entscheide. Ich definiere nichts. Ich bin einfach offen dem gegenüber, was im entsprechenden Moment Sinn für mich und meine Familie ergibt.“

‚Back in Action‘ ist Camerons erster Film seit ‚Annie‘ aus dem Jahr 2014. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Jamie Foxx habe sie dabei zurück vor die Kamera gelockt. „Ich habe mir gedacht, wenn ich jemals zurückkehre und wieder einen Film drehe, dann wäre die einzige Person, für die ich es mache, dieser Typ“, erklärte Cameron im Interview weiter.