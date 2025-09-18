Film ‚Camp Rock 3‘ offiziell bei Disney in Arbeit

The Jonas Brothers Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 14:00 Uhr

‚Camp Rock 3‘ wurde von Disney bestätigt.

Die Jonas Brothers werden als die Gray-Geschwister für einen dritten Film der Musical-Reihe zurückkehren und neben Demi Lovato, die in den beiden vorherigen Filmen die Rolle der Mitchie Torres spielte, als ausführende Produzenten fungieren.

Maria Canals-Barrera, die Lovatos Mutter spielte, wird ebenfalls für den Film zurückkehren, der nun von Disney grünes Licht erhielt. Der Film wird auch eine Reihe neuer Darsteller wie Sherry Cola, Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts und Ava Jean enthalten.

Disney+ teilte Aufnahmen und schrieb auf der Social-Media-Plattform X: „Wir sind zurück!! #CampRock3 ist jetzt in Produktion.“ Die Handlung spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen des Films ‚Camp Rock 2: The Final Jam‘ aus dem Jahr 2010, als die Band Connect 3 der Gray-Brüder nach Camp Rock zurückkehrt. Die Zusammenfassung des Films lautet: „Die Geschichte beginnt, als Connect 3 ihre Vorgruppe für eine große Reunion-Tour verlieren und zu ihrem geliebten Camp Rock zurückkehren, um das nächste große Talent zu entdecken. Während die Camper um die Chance wetteifern, als Vorgruppe ihrer Lieblingsband aufzutreten, steigen die Spannungen und Freundschaften werden auf die Probe gestellt, was zu unerwarteten Allianzen, Enthüllungen und Romanzen führt.“