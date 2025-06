Musik Cardi B: Ihr zweites Studioalbum ‚Am I The Drama?‘ erscheint im September

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 11:00 Uhr

Die Rapperin wird am 19. September ihr lang erwartetes zweites Studioalbum veröffentlichen.

Cardi B wird am 19. September ihr lang erwartetes zweites Studioalbum ‚Am I The Drama?‘ veröffentlichen.

Nachdem die Künstlerin angekündigt hatte, einigen Leuten auf dem Nachfolger von ‚Invasion of Privacy‘ (2018) „die Hölle heiß zu machen“, enthüllte Cardi jetzt den Titel und das Veröffentlichungsdatum ihres neuen Studioalbums.

Die ‚WAP‘-Rapperin warnte diejenigen, die ihr Unrecht getan haben, mit den Worten „Ich bin euer Tyrann“ vor dem kommenden Album, das ein explosives Potenzial verspricht. Cardi sagte in dieser Woche in einem Voiceover auf ihrem Account auf Instagram: „Sieben Jahre und die Zeit ist gekommen. Sieben Jahre Liebe, Leben und Verlust. Sieben Jahre lang habe ich ihnen Gnade erwiesen, aber jetzt mache ich ihnen die Hölle heiß. Ich habe gelernt, dass Macht nicht gegeben, sondern genommen wird.“ In der vergangenen Woche hatte Cardi ihren neuen Song ‚Outside‘ herausgebracht, in dem sie über ihren Ex-Mann Offset singt und auch ihren neuen Freund, den NFL-Star Stefon Diggs, erwähnt. Cardi hatte vor Kurzem erzählt, dass die verzögerte Veröffentlichung ihres neuen Albums daran liege, dass die Stars, mit denen sie an der neuen Platte arbeitete, ihre Mitarbeit an den Songs bisher noch nicht abgeliefert hätten.