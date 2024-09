Stars Carmen Electra: Steiniger Weg zum Erfolg

Carmen Electra - ABC News Studios docuseries "After Baywatch: Moment in the Sun - Premiere - Getty BangShowbiz

15.09.2024

Die 'Baywatch'-Darstellerin erzählt, wie schwierig es für sie war, als Schauspielerin Fuß zu fassen.

Carmen Electra war obdachlos, bevor sie berühmt wurde.

Die US-Schauspielerin hatte ihren großen Durchbruch, als sie Ende der 1990er Jahre die Rolle der Lani McKenzie in der erfolgreichen Actionserie ‚Baywatch‘ bekam. Die Blondine erinnert sich jedoch daran, wie schwierig ihre Karriereanfänge waren, da sie nicht aus privilegierten Verhältnissen stammte und unter Selbstzweifeln litt, als sie sich zu Castings schleppte.

Bei einer Diskussionsrunde auf der ‚90s Con‘ in Daytona Beach, Florida, enthüllte die 52-Jährige: „Ich war obdachlos in L.A., ich komme nicht aus einer reichen Familie oder so etwas. Ich wusste, wo ich in N.Y. oder L.A. sein musste. Ich hatte also viel zu kämpfen und wusste nicht wirklich, was ich tun sollte. Aber ich habe einfach angefangen, Dinge auszuprobieren und aus meinem Schneckenhaus herauszukommen. Das war also der Anfang. Ich wollte nicht zu Castings gehen, ich ging weg und sagte: ‚Alle sind so hübsch, ich kann das nicht, ich kann mir nichts merken.“

Doch Carmen, die mit bürgerlichem Namen Tara Leigh Patrick heißt, erlebte eine Wende, als sie die verstorbene Pop-Ikone Prince kennenlernte. Der ‚Purple Rain‘-Sänger habe ihr vorgeschlagen, ihren Namen zu ändern und 1993 ihr erstes Studioalbum produzierte. „Ich hatte Lust, Dinge auszuprobieren, und traf auf dem Weg dorthin einige gute Leute, die mir halfen. Prince hat mir den Weg geebnet und er hat mich sehr unterstützt. Mit seiner Unterstützung wurde ich ein bisschen selbstbewusster und habe einfach Dinge ausprobiert“, fügte sie hinzu.