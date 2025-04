Stars Carrie Underwood: Social Media ist nicht die echte Welt

30.04.2025

Die Country-Sängerin verrät, wie sie mit Hatern umgeht, die ihr das Leben schwer machen wollen.

Carrie Underwood ist der Meinung, dass die sozialen Medien „nicht die echte Welt“ sind.

Die Country-Sängerin hat in den letzten Jahren eine effektive Strategie entwickelt, um mit Hatern umzugehen. Carrie verriet, dass sie gelernt habe, auf Plattformen wie Instagram nach dem Motto „posten und verschwinden“ zu handeln.

Gegenüber ‚E! News‘ erklärte sie: „Ich habe das von Joe Rogan übernommen. Es ist wirklich wichtig, sich bei sozialen Medien klarzumachen: Das ist nicht die echte Welt.“ Die 42-Jährige räumte ein: „Es hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe – und noch länger, bis ich selbstbewusst genug war, um zu sagen: ‚Ist es mir wichtig, wenn jemand heute meine Frisur nicht mag oder das Lied, das ich gesungen habe, oder wie ich es gesungen habe? Nein, ist es nicht.'“

Die ‚Inside Your Heaven‘-Interpretin betonte, dass es in ihrem Leben viel wichtigere Dinge gebe, um die sie sich kümmern muss. „Ich bin 42 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, die ich zu guten Menschen erziehen will. Ich gebe einfach mein Bestes – also wenn ich etwas posten möchte, dann mache ich das, und dann lasse ich es einfach stehen“, sagte sie. Zusammen mit ihrem Ehemann Mike Fisher hat die Musikerin die beiden Söhne Isaiah (10) und Jacob (6).

Ihren großen Durchbruch schaffte Carrie 2005, als sie die vierte Staffel von ‚American Idol‘ gewann. Mittlerweile ist sie selbst Teil der Castingshow-Jury – und gesteht, zu Beginn ihrer Karriere „naiv“ gewesen zu sein. „Als ich mit 22 bei der Show war, war jede Woche wie: ‚Alles oder nichts, jetzt oder nie.‘ Ich war einfach dankbar, überhaupt die Chance bekommen zu haben, bei der Show dabei zu sein“, erläuterte der Country-Star.