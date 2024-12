Musik Casey Chaos: ‚Grammy‘-Gewinner tot mit 59 Jahren

Casey Chaos of Amen 2003 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2024, 15:22 Uhr

Casey Chaos ist gestorben.

Der Amen-Frontmann, der auch Mitglied von Christian Death and Scum und ehemaliger Profi-Skateboarder war, ist am Samstag (21. Dezember) im Alter von nur 59 Jahren verstorben, wie sein Plattenlabel Cleopatra Records mitteilte. Genaue Angaben zu den Details seines Todes machten seine Sprecher aber nicht.

In einem Statement hieß es: „Mit großer Trauer gibt Cleopatra Records den Tod von Casey Chaos bekannt, einem der aufregendsten und individuellsten Punk- und Metal-Künstler der letzten 30 Jahre und einem der wenigen, die einen Grammy erhalten haben.“ Ein Statement auf der Facebook-Seite der Band versprach, dass die Gruppe nach Wegen suchen würde, dem Andenken ihres Freundes einen angemessenen Tribut zu zollen. Darin hieß es: „Mit großer Schwermut, Trauer und Kummer bestätigen wir den Tod von Casey Chaos, nachdem wir die Nachrichten gesehen haben, über die derzeit berichtet wird. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind alle in der Band, früher und heute, absolut am Boden zerstört. In den letzten 5-6 Jahren ist bei AMEN viel passiert, was wir nicht angekündigt haben. Casey liebte und schätzte eure Unterstützung und wollte immer warten, bis die Dinge abgeschlossen waren, anstatt unfertiges Work-in-Progress-Material zu teilen. Der Rest von uns wird darüber nachdenken, wie wir Casey so ehren können, wie er es verdient; sodass sein Genie, sein Talent und sein Herz von der Welt und den Menschen, die es zu schätzen wussten, gefeiert und erlebt werden können.“

Der Chef von Cleopatra Records, Brian Perera, bezeichnete die Zusammenarbeit mit dem „außergewöhnlichen“ Musiker – der mit bürgerlichem Namen Karim Chmielnski hieß – als „Privileg“. Er sagte: „Ich hatte das Privileg, mit Casey während seines unvergesslichen Live-Auftritts mit Christian Death in der American Legion Hall im Jahr 1993 zu arbeiten. Als ich mit meinem guten Freund Matt Green und meiner Frau Yvonne den Saal betrat, war das ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde – vor allem, als ich Nicolas Cage in der ersten Reihe in der Mitte sitzen sah, völlig gefesselt… Casey war nicht nur ein außergewöhnlicher Musiker. Er lebte und atmete den Lebensstil wirklich. Möge er in Frieden neben Rozz Williams und den vielen gequälten Seelen ruhen, die wir bewundern und respektieren.“