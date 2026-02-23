Stars Catherine gerührt, William zurückhaltend: Royals über ‚Hamnet‘

Catherine, Princess of Wales and Prince William, Prince - 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 11:00 Uhr

Prinz William fühlt sich „momentan nicht ruhig genug“, um ‚Hamnet‘ anzusehen.

Der 43-jährige Royal und seine Frau Catherine, Prinzessin von Wales, nahmen am Sonntag (22. Februar) an den BAFTA Awards in der Royal Festival Hall in London teil. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt seit der Verhaftung seines Onkels Andrew Mountbatten-Windsor am Donnerstag (19. Februar).

William wurde zu einigen der größten Filme der letzten 12 Monate befragt und er erzählte, dass Catherine „in Tränen ausgebrochen“ war, nachdem sie Chloe Zhaos ‚Hamnet‘ gesehen hatte, der auf Maggie O’Farrells Roman über den Tod von William Shakespeares 11-jährigem Sohn durch die Pest basiert. Auf die Frage, ob er den Film auch gesehen habe, antwortete er: „Ich muss dazu in einer recht ruhigen Verfassung sein, und das bin ich im Moment nicht. Ich werde ihn mir später ansehen.“

Catherine, die ein Gucci-Kleid trug, das sie bereits 2019 getragen hatte, scherzte mit Elaine Bedell, der Geschäftsführerin des Southbank Centre, dass es eine „schlechte Idee“ gewesen sei, Hamnet anzuschauen, weil sie „am Ende sehr geschwollene Augen“ gehabt habe. Sie fügte hinzu: „Es war so wunderschön gedreht. Die Musik auch. Die Filmmusik ist fantastisch.” Die Prinzessin lobte auch die „Darstellung der generationsübergreifenden Trauer“ in dem Film und bemerkte, dass die jungen Kinderdarsteller „so gut“ gespielt hätten.

William gab auch zu, dass er ‚Marty Supreme‘ noch nicht gesehen habe, und beschrieb ‚Sinners‘ als „ein bisschen düster“. „Ich habe ‚One Battle After Another‘ gesehen, das war sehr gut. Wir hatten nicht erwartet, dass es so beginnen würde“, so William weiter.