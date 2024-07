Stars Celine Dion: Der Traum von Olympia

Celine Dion - Getty - Paris Olympics - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2024, 08:00 Uhr

Celine Dion erfüllte sich mit ihrem Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele einen Lebenstraum.

Die 56-jährige Sängerin trat am Freitag (26. Juli) erstmals seit langer Zeit wieder live vor Publikum auf. Dass ihr mit Spannung erwartetes Comeback ausgerechnet bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in Paris stattfinden durfte, war für die ‚On ne change pas‘-Interpretin dabei eine ganz besondere Ehre. Auf X, ehemals Twitter, schrieb Celine nach ihrer Performance: „Danke an alle bei @Paris2024, @Olympics und @Dior, die mir dabei geholfen haben, diesen Traum wahr werden zu lassen. Und jetzt ist es schon wieder Zeit zu gehen! Ich werde dich vermissen, Paris! Celine xx.“

Dion, die vor längerer Zeit die Diagnose Stiff-Person-Syndrom erhielt und seitdem keine Konzerte mehr gab, beendete ihren Auftritt mit Edith Piafs ‚L’Hymne à l’amour‘. Sie fühle sich „geehrt“ in einer ihrer „Lieblingsstädte“ singen zu dürfen, betonte die Kanadierin in ihrem X-Beitrag weiter. Außerdem richtete sie einige ermutigende Worte an die olympischen Athleten: „Ihr solltet alle so stolz sein, wir wissen wie hart ihr gearbeitet habt, um zu den Besten der Besten zu gehören. Bleibt konzentriert, macht weiter, mein Herz ist bei euch!“