Stars Chad Lowe teilt bewegende Botschaft über Glauben nach Tod seiner Tochter

Chad Lowe - December 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 09:00 Uhr

Chad Lowe hat sich nach dem Tod seiner 13-jährigen Tochter Fiona erstmals in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Der ‚Pretty Little Liars‘-Darsteller und seine Familie sind nach dem Verlust des Teenagers am Boden zerstört. Nun teilte der 58-Jährige eine Botschaft über den Glauben und das Leben nach dem Tod. Fiona hatte sich Ende vergangenen Monats das Leben genommen. Lowe und seine Frau Kim Painter sind außerdem Eltern der 17-jährigen Mabel und der zehnjährigen Nixie.

Nun veröffentlichte Lowe in seiner Instagram-Story einen Ausschnitt aus einem Podcast-Auftritt des irischen Autors Gerry Hussey aus dem Jahr 2025. Darin war dieser im Gespräch mit Olivia Hunt in ‚On Healing‘ zu hören. Hussey sprach darüber, dass der Mensch sowohl eine menschliche als auch eine göttliche Seite in sich trage und mit allem verbunden sei, was existiere. Nach dem Tod kehre man deshalb in einen Zustand des Friedens und der Liebe zurück. Als Erklärung führte er an, dass der menschliche Körper zwar aus Zellen, Genen und Proteinen bestehe, diese sich jedoch nicht von selbst bewegen könnten. Vielmehr trete ein Geist in den Körper ein.

Auch die Bedeutung von Vertrauen im Glauben hob der Schriftsteller hervor. Er beschrieb es als eine Energie, die jeder Mensch in sich trage und zu der alle Zugang hätten. Durch Bewusstsein, Meditation und das Loslassen körperlicher Bedürfnisse sowie des eigenen Egos könne man eine Verbindung zum Göttlichen erfahren. Diese Erfahrung habe er selbst bereits mehrfach gemacht. „Man muss einfach vertrauen“, betonte Hussey in dem Video.

Wenn man die Welt ausschließlich durch die Augen des menschlichen Egos betrachte, ergebe nichts einen Sinn. Erst wenn man sich den tieferen Fragen des Lebens stelle und über die menschliche Existenz hinausgehe, könne man eine transzendente Erfahrung machen. „Wir sind mit allem verbunden, was existiert“, erklärte er.

Zuvor hatten Chad Lowe und Kim Painter ihrer Tochter mit bewegenden Worten gedacht. Sie beschrieben Fiona als „liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und gerne tanzte“. In einem gemeinsamen Statement erklärten die Stars, sie seien „zutiefst erschüttert“ über den Verlust. Fiona sei von ihren Schwestern verehrt und von ihren Eltern innig geliebt worden. „Sie war das Licht unseres Lebens“, hieß es weiter.