Stars Chad Michael Murray: Sein Vater als Vorbild

Chad Michael Murray - Famous - New York City - March 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2024, 10:00 Uhr

Chad Michael Murray wollte immer „nur halb so ein Mann“ werden wie sein Vater.

Der 43-jährige Schauspieler wuchs als eines von fünf Geschwistern bei seinem alleinerziehenden Vater auf. Bereits als Teenager war Chad in Hollywood erfolgreich. Heute blickt er beeindruckt auf seine Kindheit und Jugend zurück. Während eines kürzlichen Auftritts in der ‚Drew Barrymore Show‘ erzählte Chad: „Mein Vater war ein alleinerziehender Vater und ich habe mir immer gesagt, dass wenn ich nur halb so ein Mann wie er sein könnte, dann würde ich alles schon richtig machen. Mein Dad war ein Fluglotse, Vollzeitjob, dann noch wir alle. Wir waren bankrott und er gab alles, damit wir Essen auf dem Tisch hatten. Das werde ich niemals vergessen, es wird immer in meinem Herzen bleiben.“

Der ehemalige ‚Gilmore Girls‘-Darsteller, der seit kurzem mit Sarah Roemer verheiratet ist und zwei Kinder mit ihr großzieht, reflektiert außerdem seine eigenen Wertvorstellungen als Vater und beteuert, dass es nichts Besseres gibt, als abends zufrieden ins Bett zu gehen. „Ich machte immer alles für meine zukünftige Frau und Kinder“, verriet er. „Ich machte alles, weil ich einfach ein großartiger Ehemann und Vater sein wollte. Das beste Gefühl ist es, abends seinen Kopf aufs Kissen zu legen.“