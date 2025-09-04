Film Channing Tatum bewarb sich erfolglos auf ‚Thor‘-Rolle

Channing Tatum at Lost City London Screening March 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, dass er sich auf die Rolle des Donnergotts bewarb, die schließlich an Chris Hemsworth ging.

Channing Tatum hat sich erfolglos für die Rolle des Thor beworben.

Der 45-jährige Schauspieler erzählte gegenüber ‚Variety‘, dass sein Versuch, in Kenneth Branaghs Film ‚Thor‘ von 2011 mitzuspielen, enttäuschend endete, da er während des Castings Schwierigkeiten hatte, den Anweisungen zu folgen – Jahre bevor er sein Debüt im Marvel Cinematic Universe als Gambit in ‚Deadpool and Wolverine‘ gab.

Die Rolle des Thor ging schließlich an Chris Hemsworth, der den Donnergott seitdem in dem Franchise spielt. Über seinen missglückten Versuch verriet Channing: „Ich wollte eigentlich gar nicht Thor sein. Aber ich wollte mich vor Kenneth Branagh vorstellen.“ Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Nachdem ich einen Take gemacht hatte, sagte er: ‚Du darfst dich nicht bewegen. Leg deine Hände auf diesen Stuhl.‘ Und ich fror ein. Er hatte meinen Krückstock erwischt. Die nächsten fünf Jahre habe ich wirklich versucht, Ruhe zu lernen.“

Obwohl er die Rolle des Thor verpasste, entwickelte Channing später einen eigenen Gambit-Film bei 20th Century Fox, der Teil des ‚X-Men‘-Franchises ist. Das Projekt sollte ursprünglich im Oktober 2016 erscheinen, wurde jedoch wegen Überarbeitungen des Drehbuchs und anderer Verzögerungen mehrfach verschoben.

Im November 2017 berichtete ‚Variety‘, dass Lizzy Caplan als weibliche Hauptrolle zum Cast stieß. Nachdem Disney Fox übernommen hatte, wurde der Film schließlich komplett eingestellt. Im Gespräch mit ‚Variety‘ im Jahr 2022 gab Channing zu, dass ihn die Enttäuschung tief getroffen hatte. Er sagte: „Ich habe meine Marvel-Maschine abgeschaltet. Ich konnte keinen der Filme sehen. Ich liebte diese Figur. Es war einfach zu traurig. Es war, als hätte ich einen Freund verloren, weil ich so bereit war, ihn zu spielen.“ Das änderte sich mit seinem überraschenden Auftritt im Film ‚Deadpool and Wolverine‘, der 2024 veröffentlicht wurde.