Stars Channing Tatum: Ein Jahr ohne Wäsche waschen

Channing Tatum at Lost City London Screening March 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 10:00 Uhr

Channing Tatum hat es ein ganzes Jahr lang vermieden, seine Wäsche zu waschen.

Der 44-jährige Schauspieler hasst die lästige Arbeit genauso wie jeder andere und hat sich eine nicht ganz so kosteneffiziente Methode ausgedacht, den Waschtag zu überspringen, indem er immer wieder dieselben einfachen weißen T-Shirts kauft und sie zweimal pro Woche trägt.

Das erzählte er kürzlich in einem Video-Interview mit ‚GQ‘: „Ich hatte ein Jahr, das ich ‚Das Jahr des frischen weißen T-Shirts‘ nannte. Ich glaube, ich habe das ganze Jahr über keine Wäsche gewaschen und nur weiße T-Shirts getragen, die ich gerade gekauft hatte. Ich dachte mir: ‚Das kann ich zweimal pro Woche tragen. Das wird gut werden.’“ Und Channing witzelte: „Es war ein schönes Jahr.“ Er betonte: „Ich hasse es, Wäsche zu waschen. Ich hasse es mehr, als ich jemals sagen kann.“ Der ‚Step Up‘-Star sagt, das Jahr sei entweder 1999 oder 2000 gewesen, als er 19 oder 20 war.

In der Zwischenzeit verglich Channing kürzlich die Zusammenarbeit mit Zoë Kravitz mit einer „Ehe“. Der Filmstar spielte in dem Regiedebüt ‚Blink Twice‘ seiner 35-jährigen Verlobten mit und nannte es eine der „erfreulichsten Sachen“. Gegenüber ‘People’ sagte er: „Mit jemandem, den man liebt, etwas zu erschaffen, ist wahrscheinlich eines der erfreulichsten Dinge, abgesehen davon, mit jemandem ein Kind zu haben, denke ich. Es ist eine dieser … man erschafft wirklich etwas aus dem Nichts und es ist so, als würde man eine Ehe oder etwas anderes erschaffen, bei dem man denkt: Alles, was wir sind, fließt in diese Sache ein und man will es mit Menschen machen, die man liebt.“ Und Zoë sagte, die Arbeit mit Channing habe sie näher zusammengebracht.