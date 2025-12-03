Film Channing Tatum war nackt, als er Peter Dinklage zum ersten Mal traf

Bang Showbiz | 03.12.2025, 19:45 Uhr

Channing Tatum war komplett nackt, als er seinen ‚Roofman‘-Co-Star Peter Dinklage zum ersten Mal traf.

Der 45-Jährige spielt im Film den realen Dieb Jeffrey Manchester, der sich in einer Toys-R-Us-Filiale versteckt. In einer Szene muss Tatum nackt durch den Laden laufen – und genau dort kam es zur ersten Begegnung mit Dinklage.

„Peter Dinklage war in dieser Szene so lustig und so cool. Das war unsere erste Szene zusammen, unsere erste richtige Interaktion“, erzählte Tatum dem Magazin ‚The Hollywood Reporter‘. Er gab aber auch zu, es sei ein merkwürdiger Zeitpunkt gewesen, um jemanden kennenzulernen: „Nicht der beste Moment, wenn alles zu sehen ist. Aber es hat am Ende Spaß gemacht.“ Er erklärte, man müsse einfach „das Pflaster abreißen“ und sagen: „Okay, mir egal, lass uns drehen. Kamera läuft.“

Tatum verriet weiter, dass sie die Szene sehr oft drehen mussten und er selbst nicht genau wisse, wie Regisseur Derek Cianfrance seine Blöße am Ende kaschiert habe. Er sagte: „Ich wünschte, wir hätten es nur zweimal gemacht. Wir haben es sehr, sehr oft gemacht.“

Derek habe ihn später gefragt, was er mit dem Material tun solle, „weil man Sachen sieht“. Es habe sogar die Idee gegeben, einen schwarzen Balken oder Unschärfe zu nutzen. Tatum wollte das aber nicht: „Ich sagte: ‚Mach es nicht komisch. Du reißt die Leute aus dem Film, mach das nicht.'“ Er habe auch abgelehnt, digital „glattgebügelt“ zu werden: „Ich will nicht aussehen wie eine Ken-Puppe. Ich will nicht so aussehen, als wäre da nichts. Das ist eine furchtbare Idee.“ Schließlich habe er dem Regisseur gesagt: „Sag mir einfach nicht, was du machst. Mach es nicht komisch, lass es nicht so aussehen, als hätte ich nichts – aber mach den Film auch nicht ab 18.“