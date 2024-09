Musik Chappell Roan: Arbeit an neuen Songs Chappell Roan ist aktuell „beschäftigt“ damit, neue Musik zu schreiben. Die Musikerin feierte mit ihrem Debüt-Studioalbum ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ aus dem Jahr 2023 große Charterfolge, wobei der Star derzeit an einem weiteren Album arbeiten soll. Der Manager der Sängerin, Nick Bobetsky, erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Music Business Worldwide‘: „Sie […]