Musik Chappell Roan: Sie hört sich ihre eigenen Songs nicht an

Bang Showbiz | 01.05.2025, 09:00 Uhr

Chappell Roan verriet, dass sie sich weigern würde, sich ihre eigene Musik anzuhören.

Die 27-jährige Musikerin ist seit der Veröffentlichung ihres Albums ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ Ende 2023 sehr erfolgreich, möchte sich ihre eigene Musik aber nicht anhören, sobald die Songs veröffentlicht sind.

Roan erzählte in einem Gespräch mit dem ‚W! Magazine‘: „Ich glaube, dass es in einem Uber war, als ich auf Tournee war. Ich hörte ‚Good Luck, Babe‘ [im Radio]. Ich nahm die Hand meiner Freundin und ich dachte mir nur: ‚Oh mein Gott …'“ Die Sängerin sagte, dass sie sich ihre Lieder nicht mehr anhören würde, wenn die Musik veröffentlicht wurde. Der Star sagte: „Ich höre mir nie meine eigene Musik an. Wenn sie draußen ist, dann will ich sie nicht hören. Ich habe es mir hunderte Male angehört.“ Die Grammy-Preisträgerin wurde daraufhin nach dem ersten Song gefragt, für den sie performte. Chappell erklärte, dass es ‚Oops! I Did It Again‘ von Britney Spears war.