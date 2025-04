Musik Charli xcx: Ist sie mit ‚brat‘ etwa noch nicht fertig?

Charli XCX - Variety Hitmakers Brunch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 12:00 Uhr

Charli xcx findet es „wirklich schwer“, ‚brat‘ loszulassen.

Die ‚Von Dutch‘-Hitmacherin dominierte mit ihrer LP 2024 die Popkultur und hat zugegeben, dass sie ihre ‚brat‘-Ära gerne so lange wie möglich verlängern würde, weil dieses Album so sehr ihrer Persönlichkeit entspreche. Aber sie versteht auch, dass alles eine „Lebensdauer“ habe.

In einem ehrlichen TikTok sprach sie die Zukunft von ‚brat‘ an, das letztes Jahr den „brat summer“-Trend im Netz lostrat: „Gestern habe ich dieses TikTok zum Thema ‚Schon wieder Sommer?‘ gemacht. Und ich habe irgendwie gescherzt, aber es vielleicht auch ernst gemeint. Ich weiß es nicht. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht, weil es wirklich schwer ist, ‚brat‘ und dieses Ding, das so inhärent ich bin, loszulassen und mein ganzes Leben zu werden.“

Charli gab jedoch auch zu, dass sie die „Spannung, zu lange zu bleiben“, sehr mag. Sie fuhr fort: „Ich fing an, über Kultur und die Ebbe und Flut der Lebensdauer von Dingen nachzudenken. Dann, wenn man ein gewisses Maß an Erfolg hat, kann man übersättigt werden und dann wollen die Leute, dass man verschwindet – was ich verstehe, und ich glaube irgendwie daran.“ Sie glaubt aber, dass dieser Umstand es Künstlern ermögliche, ihre Coolness zu bewahren, wenn sie immer so präsent sind, dann verschwinden sie. „Mich interessiert aber auch die Spannung, zu lange zu bleiben. Das finde ich ziemlich faszinierend, was das bewirkt.“

Charli, die derzeit auf ihrer ‚brat-Tour‘ in den USA ist, deutete an, dass ‚brat‘ bleiben könnte, und fügte hinzu: „Aber ja, es ist natürlich schwer, einfach zu sagen: ‚Ok. Jetzt ist es vorbei.‘ Ich möchte irgendwie, dass es immer weiter geht, weil es ist, wer ich bin.“