Vergabe im März Musikpreis: Charli xcx und die Beatles für Brit Awards nominiert Sängerin Charli xcx führt die Nominierungsliste der Brit Awards an, geht unter anderem als Künstlerin des Jahres sowie für das beste Album des Jahres ins Rennen. Auch in einem Hollywoodfilm könnte der Star der Stunde in Kürze zu sehen sein.