Stars Charli XCX zeigt wilde Hochzeits-Afterparty

Charli XCX - TikTok - July 20th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat ihren Fans einen Eindruck von ihrer Hochzeitsfeier gegeben.

Charli XCX hat einen Einblick in ihre ausgelassene Hochzeitsfeier gegeben.

Die 32-jährige Sängerin heiratete am Samstag (19. Juli) den Schlagzeuger der Band The 1975, George Daniel (35), in Ost-London. In einem TikTok-Video zeigte sie sich in einem weißen Kleid, während ihr frischgebackener Ehemann an einem Punkt der Party oberkörperfrei war. In der Caption schrieb sie scherzhaft: „Wenn George nicht weint, als er mich den Gang entlang kommen sieht.“ Später ergänzte sie: „Zum Glück hat er es doch getan.“

Später am Abend zog Charli ein weißes ‚Nova Cora‘-Kleid im Wert von 3.300 Pfund als zweites Outfit für eine Party mit Freunden in ‚Ellie’s Bar‘ im Londoner Stadtteil Dalston an. Das Paar gab sich das Ja-Wort in einer intimen Zeremonie und spazierte dann gemeinsam über die Hackney High Street zum italienischen Restaurant ‚Dalla‘. Laut ‚The Sun‘ war das Restaurant exklusiv für die Feier reserviert und es waren nur etwa 20 Gäste anwesend. Es gab Pasta und Champagner unter freiem Himmel, viele Gäste rauchten vor dem Essen draußen. Ein Insider sagte: „Charli und George wollten es cool halten, also verzichteten sie auf Autos und liefen einfach durch Hackney.“

Charlis auffälliger Ehering – passend zu ihrem klassischen Solitär-Verlobungsring – sorgte derweil für Gesprächsstoff. Schmuckexpertin Laura Taylor von ‚Lorel Diamonds‘ schätzte den Wert auf 8.000 bis 10.000 Pfund. Charlis Eltern, Jon und Shameera Aitchison, wurden mit dem frisch vermählten Paar fotografiert. George trug einen dunkelblauen, doppelreihigen Anzug mit offenem Hemd und einem zur Braut passenden Blumenanstecker. Die Verlobung war ursprünglich 2023 bekannt gemacht worden. Im Februar 2024 reisten die beiden Stars nach Italien, um nach Orten für eine größere Feier zu suchen. Berichten zufolge soll diese zweite, größere Hochzeit später in diesem Jahr in Sizilien stattfinden. „Das war die formelle Hochzeit. Die große Feier folgt in ein paar Monaten“, hieß es aus Bekanntenkreisen.