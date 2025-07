Stars Charlotte Würdig: So einen Mann sucht die Moderatorin

Charlotte Wuerdig attends the Launch-Party GALA bei RTL Berlin June 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2025, 12:54 Uhr

Die Ex von Rapper Sido glaubt nicht an die Liebe auf den ersten Blick à la Hollywood.

Charlotte Würdig geht Liebesfragen lieber rational an.

Die TV-Moderatorin war vor kurzem bei ihrem Kollegen Oliver Pocher in dessen Online-Format ‚Pocher-Club‘ zu Gast und besprach mit dem Komiker, wie es in ihrem Privatleben aktuell zugeht. Mit Pocher hat Würdig tatsächlich einiges gemeinsam: Beide leben eine Art Patchwork-Modell mit ihren jeweiligen Ex-Partnern Sido und Alessandra Meyer-Wölden und nahmen dafür sogar ungewöhnliche WG-Situationen in Kauf. Auf die Frage, was für einen Mann die zweifache Mutter suche, antwortete Würdig: „Ach, was suche ich? Ich suche ja gar nicht.“

Ein paar Details – inklusive einem Seitenhieb auf Pocher – ließ sich die 47-Jährige dann doch noch entlocken. „Das muss auf einmal da sein. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich durchs Leben oder den Supermarkt laufe und auf einmal denke: ‚Da ist er!‘ und dann so Hollywood-mäßig dahinschmelze“, erklärte sie und scherzte: „Ich meine, wir sind ja auch älter. Es ist ja nicht nur – und es gibt jetzt Chancen für dich, also Achtung – es ist ja nicht mehr nur das Optische.“ Pocher nahm den Kommentar gekonnt mit Humor auf und schmunzelte, statt zurückzuschlagen. Erst vor kurzem hatte es Gerüchte gegeben, der Comedian habe eine Affäre mit Cathy Hummels, keiner der beiden bestätigt die Spekulationen jedoch. Wie es mit Pochers Beziehungsstatus aussieht, ist deshalb weiterhin unbekannt.