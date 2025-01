Musik Cher Lloyd: Comeback mit ihrem neuen Song ,Head Down‘

Cher Lloyd feiert ihr Comeback mit dem neuen Song ,Head Down‘ und verkündete, dass noch viel mehr Musik kommen wird.

Die 31-jährige Künstlerin war im Jahr 2010 mit ,The X Factor‘ berühmt geworden und ist vor allem für ihren Hit ,Swagger Jagger‘ aus dem Jahr 2011 bekannt, der es an die Spitze der Charts schaffte.

Und jetzt ist Lloyd mit ihrer ersten neuen Musik seit ,Baddest‘ aus dem Jahr 2021 zurückgekehrt. Die Sängerin gibt zu, dass sie viele Jahre lang an einem „dunklen Ort“ gewesen sei, nachdem sie mit dem Druck zu kämpfen hatte, bei einem großen Plattenlabel unter Vertrag zu stehen. Kurz nach ihrer Zeit bei ,The X Factor‘ hatte sie einen Deal mit Simon Cowells inzwischen nicht mehr existierendem Syco Music-Unternehmen in Großbritannien und Epic Records in den USA unterzeichnet, bevor sie 2014 bei der Universal Music Group unterschrieb. Der Star hat ihr Selbstvertrauen wiedererlangt und soll planen, ihren großen Musikkatalog zu veröffentlichen, den sie zuvor beiseite gelegt hatte. Der Popstar, der mit ihrem Ehemann Craig Monk zwei kleine Kinder hat, erzählte in einem Interview mit ,Metro‘: „Ich habe mir eine lange Auszeit genommen. Jetzt habe ich zwei Kinder, was für mich verrückt ist. Ich habe schon einmal einen Vertrag bei einem Label gehabt und wie viele wissen, bringt die Zusammenarbeit mit einem großen Plattenlabel eine Menge Dinge mit sich.“