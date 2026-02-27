Film Chris Pine soll neben Emma Stone in ‚The Catch‘ spielen

Chris Pine - November 2024 - Avalon - Governors Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 11:00 Uhr

Der 'Star Trek'-Schauspieler wird Berichten zufolge die Hauptrolle in einer romantischen Komödie übernehmen.

Chris Pine befindet sich in Gesprächen, um an der Seite von Emma Stone in ‚The Catch‘ zu spielen.

Die ‚Bugonia‘-Darstellerin wird in der kommenden romantischen Komödie von Universal Pictures von ihrem Ehemann Dave McCary inszeniert. Laut ‚Deadline‘ soll Chris Pine die männliche Hauptrolle übernehmen. Über die Handlung von ‚The Catch‘, das von Patrick Kang und Michael Levin geschrieben wurde, ist bislang wenig bekannt – außer, dass es sich um eine romantische Komödie mit zwei Hauptfiguren handelt.

Berichten zufolge meldeten mehrere Stars Interesse an der männlichen Hauptrolle an, nachdem bekannt wurde, dass Stone das Projekt in Betracht zieht. Nach mehreren Treffen mit Produzenten und Studioverantwortlichen soll Pine die Rolle nun erhalten haben. Produziert wird der Film unter anderem von Shawn Levy und Dan Levine über 21 Laps sowie von Stone, McCary und Ali Herting über Fruit Tree, die einen First-Look-Deal mit Universal haben, und von Michael H. Weber.

Kürzlich enthüllte Chris Pine, dass er über einen neuen ‚Star Trek‘-Film nicht informiert worden sei. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Paramount Pictures die ‚Dungeons Dragons: Ehre unter Dieben‘-Filmemacher John Francis Daley und Jonathan Goldstein verpflichtet hat, um einen neuen Teil der beliebten Sci-Fi-Reihe zu schreiben und zu inszenieren – neun Jahre nach dem letzten Film ‚Star Trek Beyond‘.

Der 45-jährige Schauspieler, der Captain Kirk zwischen 2009 und 2016 in drei Filmen verkörperte, wurde bislang jedoch nicht kontaktiert. Auf dem Sundance Film Festival sagte er: „Ihr wisst wahrscheinlich mehr als ich.“ Den Beteiligten am neuen Film riet er jedoch: „Habt Spaß, viel Glück – lebt lang und in Frieden.“