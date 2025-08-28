Film Chris Pratt: DCU-Zukunft als Batman von James Gunn aufgegriffen

Chris Pratt - The Electric State" Premiere In Madrid - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 18:00 Uhr

James Gunn hat klargestellt, dass Chris Pratt nicht Batman im DC-Universum (DCU) spielen wird.

Der 59-jährige Studioleiter hatte mit dem 46-jährigen Schauspieler an Marvels ‚Guardians of the Galaxy‘-Trilogie gearbeitet. Eine Zusammenarbeit für ‚Batman‘ wird es aber nicht geben.

Obwohl Gunn nun andeutete, dass Pratt im DCU nicht das Kostüm des Dunklen Ritters tragen werde, würde der Regisseur ihn aber gerne in einer anderen Rolle sehen. Im Gespräch mit EScorpionGolden über Pratts DCU-Zukunft sagte Gunn: „Als Batman? Nein. Als etwas anderes? Ja.“

Der ‚Peacemaker‘-Schöpfer fügte hinzu, er würde „liebend gern etwas bei DC“ mit Pratt machen. Er merkte an: „Ich würde es lieben, wenn er etwas bei DC machen würde, aber ich müsste darüber nachdenken [welcher Charakter].“

Mehrere Schauspieler haben sich bereits ins Spiel gebracht, um Batman im DCU zu spielen, darunter Jensen Ackles und Alan Ritchson. Der ‚The Boys‘-Star (47) deutete kürzlich an, dass er offen dafür sei, den Dunklen Ritter zu verkörpern, bestand aber darauf, dass es „schwierig wäre, etwas wirklich Einzigartiges“ mit der Figur zu schaffen. Als ‚Collider‘ Ackles fragte, ob er Batman spielen wolle, sagte er: „Oh, Mann. Ich weiß nicht. Es wäre schwer, etwas wirklich Einzigartiges unter all den Darstellungen von Batman zu schaffen. Ich müsste mich wahrscheinlich stark auf Gunn und den jeweiligen Regisseur und Autor verlassen und mir Inspiration aus dem Text holen.“