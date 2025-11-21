Stars Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger: Erstes Dates in einer Scheune

Chris Pratt - World Premiere of Netflix's - The Electric State - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 09:00 Uhr

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger gingen bei ihrem ersten Date in eine Scheune.

Der 46-jährige Schauspieler begann 2018, sich mit der 35-jährigen Katherine zu verabreden. Und die Autorin hat nun über ihr allererstes Date gesprochen.

Die älteste Tochter von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver – erzählte ‚Extra‘: „Ich habe ihn beim ersten Date in die Scheune mitgenommen. Wir kannten uns noch nicht einmal und er überlegte, wohin wir bei unserem ersten Date gehen sollten.“ Daher fuhren die beiden kurzerhand nach Carpinteria in Kalifornien – hier wollte sie Pratt ihr Pferd vorzustellen. Sie fügte hinzu: „Es war definitiv ein Risiko, eine fünfstündige Autofahrt mit jemandem zu machen, den man nicht kennt, aber es bot Gelegenheit für viele Gespräche und Unterhaltungen.“

Pratt und Schwarzenegger trafen sich tatsächlich zum ersten Mal in der Kirche, und der Filmstar scherzte, dass er seiner zukünftigen Frau heimliche Blicke zuwarf. Bei einem Auftritt in der ‚Drew Barrymore Show‘ verriet er: „Man will in der Kirche ja nicht so sein wie: ‚Wow, wer ist das denn?‘, […]. Aber ich habe ihr heimlich Blicke zugeworfen. “ Er erklärte zudem , dass sich ihre Beziehung sehr schnell entwickelt habe und dass Katherine die Frau seiner Träume sei.