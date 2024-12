Intime Geständnisse zum 44. Geburtstag Christina Aguilera enthüllt ihre sexuellen Vorlieben

Christina Aguilera hat in einem Sex-Talk pikante Einblicke in ihr Privatleben gegeben. (ae/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 12:32 Uhr

Am 18. Dezember feiert Christina Aguilera ihren 44. Geburtstag - und liefert ihren Fans als Geschenk schlüpfrige Geständnisse. In einem Podcast packt die Sängerin über ihre sexuellen Vorlieben aus.

Christina Aguilera (44) plaudert offen über intime Details aus ihrem Sexleben. Im Podcast "Call Her Daddy" schwärmt sie von Oralverkehr, Vibratoren und ausgefallenen Orten.

Video News

"Es macht mich wirklich an"

Die "Dirrty"-Sängerin ist seit 2010 mit ihrem Verlobten Matthew Rutler (39) zusammen. Und nach ihren jüngsten Schilderungen dürfte es bei den beiden immer noch heiß hergehen. Auf die Frage, was ihre beste sexuelle Fähigkeit sei, gestand der US-amerikanische Superstar: "Das sind zweifellos Blowjobs. Ich liebe Blowjobs. Es macht mir Spaß. Ich kenne jeden einzelnen Körperteil und die empfindlichen Bereiche. Es macht mich wirklich an."

Dennoch gebe es auch einiges, was sie noch erforschen wolle. "Es ist wichtig, mit einem Partner zusammen zu sein, mit dem man Neues entdecken kann. Und es gibt viele Dinge, die ich noch nicht erkundet habe und die auf meiner To-do-Liste stehen. Dafür muss man sich Zeit nehmen."

Sex im Flugzeug und im Tonstudio

Zur Sache kommt sie demnach nicht nur im Bett, sondern gerne auch an etwas gewagteren Orten. "Da ist das Mischpult im Studio. Ich habe mich schon ein paar Mal darüber gebeugt. Es macht Spaß." Auch Flugzeuge könnten Spaß machen: "Wir haben definitiv einige Dinge unter den Decken gemacht, wenn die Sitze groß genug waren." Sie könne nicht glauben, dass sie noch "nicht so oft" in prickelnden Situationen erwischt worden sei. Für Interessierte, die ebenfalls dem sogenannten Mile High Club beitreten wollen, gab sie sogar noch ein paar Tipps: "Wenn auf internationalen Flügen das Licht ausgeschaltet wird, kann man immer kreativ werden. Man kann Decken verwenden. Man muss warten, bis alle schlafen gehen. Das schafft die richtige Stimmung."

Wichtig sei, sich nicht für sein Sexleben zu schämen und darüber zu sprechen. Das hat die Sängerin in ihrem Podcast-Auftritt ausführlich getan. So verriet sie auch, dass Vibratoren für sie ein "bahnbrechender Wendepunkt" gewesen seien. Sie habe früher sogar für Flugstrecken ein Sexspielzeug im "Taschenformat" im Handgepäck verstaut. Zudem vertraue sie auf Gleitmittel, was "der Star der Show" sei. "Es fühlt sich gut an. Wir haben es ausprobiert." Es sei "das Epizentrum der Macht".

Seit 2014 verlobt

Christina Aguilera lernte Filmproduzent Matthew Rutler 2010 am Set des Films "Burlesque" kennen. Sie spielte darin an der Seite von Cher (78), er arbeitete als Filmassistent. Damals machte sie gerade die Trennung von ihrem Ehemann Jordan Bratman (47) durch, mit dem sie seit 2005 verheiratet war und Sohn Max (16) hat. Seit dem Valentinstag 2014 ist die Sängerin mit Rutler verlobt, Tochter Summer Rain (10) kam im August 2014 zur Welt.