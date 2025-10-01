Film ‚Clayface‘-Darsteller Max Minghella: DC-Film nutzt vollen Body Horror

‚Clayface‘-Star Max Minghella hat angedeutet, dass der DC-Film jede Menge Body-Horror-Elemente enthalten wird.

Der 40-jährige Schauspieler wurde kürzlich zur Besetzung des kommenden DC-Universe-Films als Charakter John hinzugefügt und versprach nun, dass ‚Clayface‘ sich das Genre des Body Horror voll zu Nutze machen und „keine Zurückhaltung“ zeigen werde.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte der ‚The Social Network‘-Star: „Ich glaube, ich kann sicher sagen, dass es in diese Richtung geht. Es ist ein richtiger Film. Es ist ein wirklich fantastisches Drehbuch.“ ‚Clayface‘ – ein Mitglied von Batmans Schurkengalerie – wird von Regisseur James Watkins inszeniert, und Minghella schwärmte von dem 52-jährigen Filmemacher. Er sagte über Watkins: „Ich denke, mit dieser Konzentration und Fürsorge mit den Schauspielern zu sprechen, ist ziemlich außergewöhnlich. Er sieht einfach alles, was du machst, also bewundere ich das sehr, und ich hoffe, ich kann mir das aneignen.“ Auch der Rest der Crew sei großartig und der Schauspieler hob besonders Kameramann Rob Hardy hervor, der hinter der Kamera stehen wird. „Er ist großartig. Ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn es herauskommt.“

Der ‚Babylon‘-Darsteller fügte hinzu, er sei „so aufgeregt“, mit Watkins zu arbeiten, und sei schon lange ein Fan seines psychologischen Horrors ‚Eden Lake‘ von 2008. Minghella sagte: „Ich habe diesen Film gesehen, als er herauskam, und er hat mich tief bewegt, also war ich aufgeregt, diesen Anruf zu bekommen. Ich denke, er ist wirklich einzigartig geeignet für ‚Clayface‘, um ehrlich zu sein.“

Minghella bestätigte außerdem, dass er „gerade in London an ‚Clayface‘ arbeitet“, bevor der Film im September 2026 erscheint. ‚Clayface‘ – geschrieben von Mike Flanagan (‚Doctor Sleep‘) – erzählt die Geschichte des B-Movie-Schauspielers Matt Hagen (Tom Rhys Harries), dessen Leben sich für immer verändert, als sein Gesicht von einem Gangster entstellt wird. Der junge Schauspieler sucht verzweifelt nach Hilfe bei einem Wissenschaftler und während das Experiment zunächst erfolgreich ist, nimmt es eine düstere Wendung, als er beginnt, sich in ein riesiges Monster zu verwandeln.