Stars Colin Farrell: Fan von Prothesen nach seinem Golden Globe Award-Gewinn für ,The Penguin‘

Colin Farrell - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2025, 12:00 Uhr

Colin Farrell versprach scherzend, sich nach dem Gewinn seines Golden Globe Awards für ,The Penguin‘ „von nun an auf Prothesen“ zu verlassen.

Der 48-jährige Schauspieler machte für seine Arbeit an der Spin-off-Serie von ,Batman‘ eine dramatische Transformation durch und nutzte seine Dankesrede für die Auszeichnung als „Beste Leistung eines Schauspielers in einer Miniserie, einer Anthologie-Serie oder einem für das Fernsehen gedrehten Film“ am Sonntag (5. Januar), um dem Team zu danken, das an seinem Aussehen arbeitete.

Als der Darsteller die Bühne im Beverly Hilton Hotel betrat, scherzte Farrell: „Hierfür muss ich niemandem danken, ich habe alles selbst gemacht. Es ist einfach eine rohe, abgespeckte Leistung. 35, 34, zu viele Leute, denen ich danken muss. Sie alle wissen, dass man ein ganzes Dorf braucht, egal ob auf der kleinen oder großen Leinwand. Ich stehe hier auf dem Rücken des Talents von so vielen Menschen.“ Colin fügte hinzu: „Vielleicht mehr in diesem Fall wegen Mike Marino, der das Make-up entworfen hat, und seinem außergewöhnlichen Make-up-Team. Alles, was ich dazu gebraucht habe, sind drei Stunden am Morgen gewesen, in denen ich schwarzen Kaffee trank, 80er-Jahre-Musik hörte und zur Leinwand für die Genialität dieses Teams wurde. Die ganze Besetzung … Matt Reeves wird mich umbringen, wenn ich ihm nicht danke. Er hat Gotham erschaffen, er hat es für den ,Batman‘-Film neu konzipiert, danke, dass Sie mich eingestellt haben. Ich schätze, von jetzt an wird es sich nur noch um Prothesen drehen.“