Stars Constance Wu: Die Liebe zur Schauspielerei war stärker als die Angst vor Armut

Constance Wu - 22nd Costume Designer Guild Awards, 28 Jan 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 11:00 Uhr

Constance Wu stellte fest, dass ihre Liebe zur Schauspielerei stärker war als ihre Angst vor Armut.

Constance Wu erkannte irgendwann, dass ihre Leidenschaft für die Schauspielerei größer ist als ihre „Angst vor Armut“.

Der große Durchbruch gelang der Schauspielerin 2014 mit der Sitcom ‚Fresh Off the Boat‘. Seitdem spielte sie unter anderem in den gefeierten Filmen ‚Crazy Rich Asians‘ und ‚Hustlers‘. Doch bevor sie erfolgreich wurde, musste sie viele Rückschläge und Absagen verkraften. Im Podcast ‚Q‘ erzählte Wu, dass sie Anfang 30 einen entscheidenden Moment der Erkenntnis hatte: „Als ich mich in der schwierigsten Phase meines Lebens befand, fragte ich mich: ‚Wärst du auch mit 55 noch damit einverstanden, das hier zu machen? Pleite zu sein, ständig Absagen zu bekommen, immer noch zu Vorsprechen zu gehen und nebenbei als Kellnerin zu arbeiten?'“

Ihre Antwort überraschte sie selbst: „Ich habe gemerkt: Ja, das wäre ich tatsächlich. Und genau da wurde mir klar, dass meine Liebe zur Schauspielkunst stärker ist als mein Unbehagen angesichts von Kampf und Armut.“ Außerdem habe sie erkannt, dass ihr niemand diese Leidenschaft nehmen könne: „Geld kann man verlieren. Jobs können einem genommen werden. Aber die Bedeutung der eigenen Arbeit und das, was sie einem persönlich gibt, das kann einem niemand nehmen.“

Heute reicht ihr Name oft aus, um Rollenangebote zu erhalten. Für den Film ‚Hustlers‘ entschied sie sich jedoch bewusst dafür, trotzdem ein Vorsprechvideo an Regisseurin Lorene Scafaria zu schicken. Mit Erfolg: Sie erhielt die Rolle der alleinerziehenden Stripperin Destiny und wurde für ihre Leistung von der Kritik gelobt. Heute nutzt Wu diese Erfahrung, um anderen Schauspielerinnen und Schauspielern Mut zu machen. „Manche Schauspieler denken, ein Vorsprechen sei unter ihrer Würde. Ich sehe das überhaupt nicht so“, sagte sie. „Nicht nur, dass es nicht unter meiner Würde ist. Es ist vielmehr eine Chance, eine Figur zu erkunden und zu zeigen, was man aus ihr machen möchte.“