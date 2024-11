Film Daisy Ridley: Rolle in neuem Actionthriller ,Dedication‘

Bang Showbiz | 06.11.2024, 14:00 Uhr

Daisy Ridley hat sich dem Cast des neuen Actionthrillers ,Dedication‘ angeschlossen.

Die 32-jährige Schauspielerin wird an dem Projekt erneut mit dem ,Cleaner‘-Regisseur Martin Campbell zusammenarbeiten, der zuvor bei ,Casino Royale‘ und ,GoldenEye‘ mitgewirkt hatte.

,Variety‘ berichtet jetzt darüber, dass der neue Film, dessen Drehbuch Dan Gordon geschrieben hat, von Major Billie Jean Parker handelt, die nach zivilen Opfern bei einer riskanten Mission auf den Philippinen vom Dienst entbunden wurde. Die Marine-Corps-Kommandantin könnte ihre Karriere verlieren und nachdem sie ihren sterbenden Vater, einen ehemaligen Marine, besucht, geht sie zu einer Einweihungszeremonie in einem Schulgebäude, das ihm zu Ehren benannt wurde. Aber Omar Romatas‘ rachsüchtiger Sohn Bento nimmt Geiseln, was Billie Jean mit einer Reihe von Angriffen zum Handeln zwingt. Arianne Fraser, CEO der Highland Film Group, verkündete in einem Statement: „Was für ein Nervenkitzel, mit einem Filmemacher von Martin Campbells Stammbaum zusammenarbeiten zu können, dessen Auge für Action im großen Maßstab in der Bond-Filmreihe spektakulär zur Schau gestellt wurde. Daisy Ridley wird die vielen Facetten einer gefallenen Kriegsheldin, die ein letztes Mal in den Kampfmodus gezwungen wird, perfekt verkörpern.“