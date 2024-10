Film Damian Lewis: „Sexy“ Vampirrolle lässt seine Kinder kalt

Damian Lewis - Nov 16 - 26th Annual Gotham Independent Film Awards - New York - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2024, 19:06 Uhr

Der Schauspieler gesteht, dass seine Kinder ziemlich skeptisch auf seine Rolle reagierten.

Damian Lewis‘ Kinder waren von seiner Darstellung eines attraktiven Vampirs in ‚The Radleys‘ nicht beeindruckt.

Der 53-jährige Schauspieler spielt die Hauptrolle in der britischen Horrorkomödie, die auf dem Roman von Matt Haig aus dem Jahr 2010 basiert und die Geschichte einer Vampirfamilie erzählt, die trotz ihres Verlangens kein Blut trinkt.

Damians Kinder Manon (18) und Gulliver (16), die aus seiner Ehe mit der verstorbenen Helen McCrory stammen, fanden es jedoch nicht toll, ihren Vater in der neuen Rolle zu sehen. Gegenüber ‚EW‘ verrät der Hollywood-Star: „Sie fanden es seltsam. Sie sind daran gewöhnt, dass ich alle Arten von dummen Leuten bin. Sie haben es satt. Dass ich der Vampir bin und wenn sie sehen, wie ihr Vater versucht, auf dem Bildschirm sexy zu sein… das ist, ‚Igitt, oh Gott, du versuchst schon wieder, diese Kuss-Sache zu machen und das ist nicht gut!‘“

Damian ist jedoch stolz auf den Film. „Es ist nicht der furchteinflößendste Vampirfilm, den man je gesehen hat. Es ist vielleicht nicht der lustigste, den man je sehen wird. Er ist vielleicht nicht der, ich weiß nicht, tiefsinnigste oder was auch immer. Es ist eine Art existenzieller Film. Denn Vampirfilme können ziemlich seltsam sein. Das wissen wir. Aber er hat all diese wirklich schönen Elemente. Ich denke, dass man am Ende des Films wirklich eine gute Zeit hatte.“