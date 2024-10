Film Damien Leone über die Zukunft der ‚Terrifier‘-Filmreihe

Damien Leone attends "Terrifier 3" New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2024, 14:00 Uhr

Damien Leone verriet, dass er „keine definitive Antwort“ auf die Zukunft der ‚Terrifier‘-Filmreihe habe.

Der 42-jährige Autor und Filmemacher ist der Mann hinter der Horrorsaga, die mit der gruseligen Figur Art The Clown nach der Veröffentlichung von ‚Terrifier 3‘ von einem Kultfilm zu einem Kassenschlager wurde.

Auf die Frage nach der Zukunft der Filmreihe erklärte Damien in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Es gibt aktuell keine definitive Antwort darauf, wie viele Filme ich noch drehen werde, bevor die ‚Terrifier‘-Saga abgeschlossen ist.“ Leone gab zu, dass er zwar über ein „episches“ Ende nachdenken würde, aber nicht genau wisse, wie viele Filme es brauche, um dorthin zu gelangen: „Ich persönlich kann mir gar nicht vorstellen, dass es über ein oder zwei weitere Filme hinausgehen wird, aber das wird nur die Zeit zeigen. Im Moment kann ich nur mit Sicherheit sagen, dass ich weiß, wie es endet, und es wird episch sein.“ Der neueste Teil der Filmreihe landete an der Spitze der nordamerikanischen Kinocharts. David Howard kehrte für das Projekt als Art The Clown zurück, wobei Leone immer versucht, „die Grenzen dessen zu überschreiten“, was man von einem Horrorfilm erwartet.