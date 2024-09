Stars Daniel Aminati: Offene Worte

Daniel Aminati - Oct 2010 - Unesco Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2024, 14:53 Uhr

Der TV-Star bangt seit anderthalb Jahren um seine krebskranke Ehefrau. Jetzt spricht er auf Instagram Klartext.

Daniel Aminati will keine leeren Phrasen mehr hören.

Der TV-Moderator bangt weiterhin um die Gesundheit seiner Ehefrau Patrice Aminati. Die 29-Jährige, die mit dem 50-Jährigen eine gemeinsame Tochter großzieht, kämpft seit etwa eineinhalb Jahren gegen den Krebs und geht dabei offen mit ihrer Erkrankung um. Dass das Paar deshalb regelmäßig mit Genesungswünschen für Patrice kontaktiert wird, stört Daniel grundsätzlich nicht. Dennoch will der Entertainer seine Follower darauf aufmerksam machen, dass gutes Zureden nicht immer hilfreich ist. In einem Instagram-Reel zitiert er „lieb gemeinte, wohlwollende“ Nachrichten seiner Fangemeinde, die ihm allerdings nicht immer den Trost verschaffen, den die Absender sich damit erhoffen.

„Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Haben andere auch geschafft“ und ähnliche Sätze seien zwar in guter Absicht verfasst, würden Daniel und Patrice in ihrer Verzweiflung aber nicht wirklich helfen. Oftmals wolle der Fernsehstar „am liebsten allein sein“, verrät er in seinem Video weiter und gibt zu: „Denn ich habe eine sch*** Angst und ich mach‘ mir einfach große Sorgen.“ Die Furcht wolle Daniel dennoch nicht einfach ignorieren, „denn sie frisst dich von innen auf.“ Stattdessen gebe er sich Mühe, die aktuelle Situation einfach zu akzeptieren. Diese Vorgehensweise, so erklärt er im Video weiter, „bändigt die Angst.“