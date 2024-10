Stars Daniel Kaluuya: Er ist Chadwick Boseman so dankbar

Daniel Kaluuya - October 2023 - Famous - BFI London Film Festival Closing Night Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2024, 10:00 Uhr

Daniel Kaluuya wird dem verstorbenen Chadwick Boseman immer dankbar dafür sein, dass er ihn zum „großen Bruder“ gemacht hat.

Der ‘Get Out’-Darsteller schloss mit dem verstorbenen Star – der 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs starb – Freundschaft, als sie gemeinsam an ‘Black Panther’ arbeiteten. Und der Kaluuya gab zu, dass das Treffen mit seinem Kumpel ein „entscheidender Moment“ in seinem Leben war.

Im Gespräch mit Ashley Walters bei einer Veranstaltung des BFI London Film Festivals am Mittwoch (09. Oktober) sagte Daniel: „Chad zu treffen war ein entscheidender Moment in meinem Leben. Ich erinnere mich, dass wir zu Abend aßen und ich ihm gegenüber saß. Er konnte sehen, dass sich mein Leben veränderte, und ich wusste es nicht. Er lehnte sich zu mir – ich stand kurz vor einem Pressetermin und hatte keinen Pressesprecher. Er sah, dass ich Hilfe und Anleitung brauchte, und ich musste nicht darum bitten. Und ich wusste nicht, wie ich fragen sollte. Er war mein großer Bruder, er hat mir geholfen. Dann kam ‚Get Out‘ heraus, und er hielt eine Rede an meinem Geburtstag, das war so ergreifend.“

Daniel (35) lobte seinen Kumpel dafür, wie gut er die Besetzung von ‚Black Panther‘ geführt hat. Er fügte hinzu: „Er war ein unglaublicher Anführer am Set, und ich habe wirklich mit ihm gefühlt, denn diese Marvel-Sachen zu machen, das ist Arbeit. Das ist hart. Besonders die Action-Szenen in diesen Anzügen bei heißem Wetter sind hart für den Körper… Zu wissen, dass er das getan hat, während er das durchgemacht hat, was er durchgemacht hat, dafür fehlen mir wirklich die Worte.”