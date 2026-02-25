Stars Daniela Katzenberger: Abnehmerfolg kostete sie Freundschaften

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 14:00 Uhr

Die Kult-Blondine ist stolz auf ihren Gewichtsverlust - doch nicht alle Freunde reagierten begeistert.

Daniela Katzenberger verlor wegen ihrer Fitness-Reise Freunde.

Die Kult-Blondine hat in den letzten Jahren ihre große Leidenschaft für den Sport entdeckt. Insgesamt hat sie stolze zwölf Kilo abgenommen. Mittlerweile macht die 39-Jährige sogar bei Bodybuilding-Wettbewerben mit. Auf Instagram versorgt sie ihre Follower regelmäßig mit Einblicken in ihre Fitness-Routine.

Doch nicht jeder ist angetan von diesem Content. „Viele Leute finden es komplett sch***e, die sich dann abwenden und sagen: ‚Du nervst mit deinem Fitnessscheiß! Ich kann damit nichts anfangen'“, enthüllte Daniela im RTL-Interview. In den sozialen Medien erhalte sie sogar Nachrichten wie „Du hast mir besser dicker gefallen.“

Doch nicht nur im Netz wird die TV-Ikone zur Zielscheibe von Bodyshaming. Auch aus ihrem Umfeld erhalte sie leider immer wieder spitze Kommentare statt Unterstützung. Eine Freundin habe sogar hinter Danielas Rücken über ihren Gewichtsverlust gelästert. Die Mallorca-Auswanderin bekam das zufällig mit und zog sofort Konsequenzen. Ihr sei klargeworden, dass manche Leute nicht mehr zu ihr passen würden. Denn auf falsche Freunde hat die Katze keine Lust. „Hat mich verletzt, aber die sind jetzt aussortiert“, stellte sie klar.

Für Daniela steht jedenfalls fest: Sie will den Sport nicht mehr in ihrem Leben missen. „Das verändert auch dein Mindset. Vielleicht auch, weil du selbstbewusster wirst, weil du dir auch vielleicht nicht mehr alles gefallen lässt“, erzählte der TV-Star. Man fühle sich auf allen Ebenen stärker.