Thomas Gottschalk und Überraschungsgast „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“: Diese Gäste kommen zum Jubiläum

Florian Silbereisen hat wieder Geschenke für seine Fans. (smi/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 14:53 Uhr

Seit 20 Jahren läutet Florian Silbereisen mit "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" die Adventszeit im TV ein. Zum Jubiläum empfängt der Moderator neben musikalischen Stars auch Thomas Gottschalk - und einen "ganz besonderen Überraschungsgast".

Wie jedes Jahr läutet Florian Silbereisen (43) am Samstag vor dem ersten Advent die TV-Vorweihnachtszeit ein. In diesem Jahr feiert "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" ein rundes Jubiläum. Vor zwanzig Jahren, am 27. November 2004, strahlte das Erste zum ersten Mal die Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte aus, damals noch unter dem Titel "Das Adventsfest der Volksmusik". Mit Ausnahme der Jahre 2006 und 2008 lief sie seitdem jedes Jahr. 2024 zeigt das Erste die Gala am 30. November um 20:15 Uhr.

Stammgäste und Jubiläen für Rolf Zuckowski

Zum Jubiläum hat sich Florian Silbereisen bekannte Gäste aus Pop und Schlager eingeladen: DJ Ötzi (53), Andy Borg (64) und Ella Endlich (40) waren schon mehrfach zu Gast beim "Adventsfest", auch im letzten Jahr. Außerdem dabei: Ross Antony (50), Wincent Weiss (31) Semino Rossi (62) und Inka Bause (56).

Laut der ARD feiert Rolf Zuckowski (77) innerhalb der Jubiläumsshow gleich mehrere eigene Jubiläen. Zuckowskis Lieder "Es schneit" und "In der Weihnachtsbäckerei" zählen seit Jahren zum festen Repertoire von "Das Adventsfest der 100.000 Lichter".

Thomas Gottschalk und ein "ganz besonderer Überraschungsgast"

Neben den genannten Gästen, die für die musikalische Untermalung zuständig sein dürften, schaut auch eine TV-Legende vorbei. Thomas Gottschalk (74), der zuletzt mit seinem Buch "Ungefiltert" für Debatten sorgte, ist mit dabei.

Thomas Gottschalk könnte ein Kandidat für die Adventsgeschichte sein, die jedes Jahr ein Schauspieler, Moderator oder sonstiger Entertainer vorliest. Letztes Jahr wurde diese Ehre dem Modeschöpfer und Moderator Guido Maria Kretschmer (59) zuteil.

Das Erste hat zudem einen "ganz besonderen Überraschungsgast" angekündigt, der sich auf einen Überraschungsauftritt vorbereite. Sofort spekulierten einige Medien, dass es sich dabei nur um Helene Fischer (40) handeln könnte, Superstar und Silbereisen-Ex.