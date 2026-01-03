Stars Das liebt Dieter Bohlen besonders an seiner Ehefrau Carina

Dieter Bohlen - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2026, 17:38 Uhr

Das liebt Dieter Bohlen besonders an seiner Ehefrau Carina.

Dieter Bohlen schätzt an seiner Ehefrau ganz bestimmte Eigenschaften.

Der Pop-Titan hat mit seiner langjährigen Partnerin Carina Walz vor wenigen Tagen den nächsten großen Schritt gewagt: Nach fast 20 Jahren Beziehung gaben sie sich an Silvester auf den Malediven das Jawort. Doch was macht Carina für den 71-jährigen Musikproduzenten so besonders? Offenbar wusste Bohlen bereits lange bevor sie offiziell Ehefrau wurde, welche Qualitäten er an Carina schätzt. In Interviews schwärmte er davon, dass sie „wunderschön, innen wie außen“ sei und vor allem eine Eigenschaft besitzt, die ihn tief beeindruckt hat: Ehrlichkeit. Laut Bohlen war Carina von Anfang an stets offen und direkt – etwas, was im Showbusiness keineswegs selbstverständlich sei.

Besonders betonte er, wie sehr ihn beeindruckte, dass sie nicht selbst ins Rampenlicht wolle, sondern lieber ein Leben abseits des glitzernden Scheinwerferlichts führt. Gegenüber ‚Bild‘ verriet er: „Sie war immer ehrlich, das hat mich beeindruckt. Und sie wollte nicht über mich berühmt werden. Im Gegenteil: Carina sagt immer, ich sollte sie bloß raushalten aus dem Showbusiness.“ Sie habe Bohlen von Beginn an klargemacht, dass sie sich nicht über ihn und seine Popularität definieren wolle, sondern ihren eigenen Wert behält. Diese Unabhängigkeit sei dem einstigen Modern-Talking-Star besonders wichtig: Carina sorge selbst für ihren Lebensunterhalt und habe ihn nie um Geld gebeten – weder für Kleidung noch für Alltägliches. Diese Haltung stärke ihr Selbstwertgefühl, wie sie 2024 selbst gegenüber der Presse erklärte.