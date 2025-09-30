Musik Das neue Album der Rolling Stones ist startklar

Ronnie Wood - The Rolling Stones - JUNE 2025 - AVALON - BST Hyde Park Festival - London BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2025, 11:00 Uhr

Die Rockgreise bringen trotz ihres hohen Alters demnächst eine neue Platte auf den Markt.

Das neue Album der Rolling Stones ist „fertig“.

Gitarrist Ronnie Wood hat bestätigt, dass der Nachfolger von ‚Hackney Diamonds‘ (2023), für den die Band erneut mit Produzent Andrew Watt zusammenarbeitete, bereit für den Rock’n Roll ist. Wie die ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ zitiert, sagte Wood im legendären RS No9-Shop in der Carnaby Street: „Ja, ihr bekommt nächstes Jahr ein neues Album. Es ist fertig.“ Der 78-jährige Musiker war dort, um Exemplare seines neuen Doppel-Anthologie-Albums ‚Fearless‘ zu signieren. Dabei verriet er auch, dass er hoffe, die Stones – zu denen auch Sir Mick Jagger (82) und Keith Richards (81) gehören – würden bald wieder auf Tour gehen. Wood deutete an: „Ja, wir hoffen, ein paar Termine zu spielen. Hoffentlich sind wir bald wieder draußen unterwegs, aber ich warte selbst noch auf eine Bestätigung.“

Studio-Magier Watt nutzte die Gelegenheit, erneut mit den Stones zu arbeiten. Er sagte kürzlich dem Magazin ‚Rolling Stone‘: „Ich habe es schon einmal gesagt, aber es ist, als würde man für Batman arbeiten.“ Und weiter: „Wenn die Zunge in der Luft ist, dann legt man los. Ich kann nur sagen, dass wir zusammen Aufnahmen gemacht haben, aber mehr darf ich nicht verraten.“

Richards’ Sohn Marlon Richards bestätigte ebenfalls, dass ein neues Album in Arbeit ist. Watt hatte zuvor enthüllt, dass es noch unveröffentlichtes Material aus den ‚Hackney Diamonds‘-Sessions gibt. Er erklärte im Februar demselben Magazin: „Es wäre großartig. Es war eine produktive Zeit für die Band. Sie hatten Material aus rund 18 Jahren angesammelt. Es gab so viel durchzusehen und auszuwählen, und dann kamen noch neue Songs dazu, einfach weil alle im Flow waren.“ In der ‚Rolling Stones‘-Ausgabe des ‚Record Collector‘-Magazins sagte Schauspieler und Produzent Marlon: „Sie sind gerade in der Stadt und nehmen auf. Sie sind in Chiswick [West-London] oder irgendwo dort; ich glaube, sie sind fast fertig. Sie halten immer noch diese verrückten Arbeitszeiten ein: nach dem Mittagessen bis etwa zwei Uhr morgens. Um diese Uhrzeit wäre ich lieber woanders! Wenn man nicht mitten drin ist, ist es ziemlich langweilig.“ Auf die Frage, woran sie konkret arbeiten, antwortete er: „Ich denke, ein Album – sie haben genug Material vom letzten Mal übrig.“