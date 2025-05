Film Das sagt Ana de Armas über die Zukunft ihrer Rolle Eve Macarro

Bang Showbiz | 19.05.2025, 14:00 Uhr

Die 37-jährige Schauspielerin deutet an, was die 'John Wick'-Figur nach 'Ballerina' treiben wird.

Ana de Armas spricht über die mögliche Zukunft ihrer Rolle Eve Macarro nach ‚Ballerina‘.

Die 37-jährige Schauspielerin verkörpert in dem kommenden ‚John Wick‘-Spin-Off die titelgebende Auftragsmörderin. Laut Ana befindet sich Eve nach den Vorfällen des Films ihrer Meinung nach in einer ähnlichen Situation wie Keanu Reeves Figur John Wick. Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ erklärte die Hollywooddarstellerin: „Ich glaube, dass es nach diesem Film eine Menge Dinge zu klären gibt. Klar ist, dass eine Menge Menschen hinter ihr her sein werden, nach dem, was sie getan hat. Sie ist jetzt in der Situation, in der John Wick war. Sie ist diejenige, die gejagt wird und einige Leute wollen sie tot sehen.“

Die ‚Knives Out‘-Darstellerin ist sich außerdem sicher, dass Eve nach ‚Ballerina‘ nirgendwo mehr unterkommen kann. Dass sie von ihren Erzfeinden heimgesucht werden wird, scheint ebenfalls offensichtlich, so Ana weiter: „Ich will sehen, wie sie damit umgeht, dass sie sich nirgendwo verstecken kann. Wahrscheinlich werden andere Familienmitglieder, die sie nicht kennt, hinter ihr her sein, wir werden also sehen. Das kann wirklich in alle Richtungen gehen und ich bin mir sicher, dass es sehr aufregend wird.“