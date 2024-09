"The Last Showgirl" Erste Kino-Hauptrolle seit 2007: Pamela Anderson bei Filmfest bejubelt Pamela Anderson ist nach 17 Jahren zurück auf der großen Kinoleinwand. Mit „The Last Showgirl“ sorgte sie beim Toronto International Film Festival für Begeisterung. „Ich glaube, ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diese Rolle vorbereitet“, so Anderson.