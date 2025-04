Stars Dave Coulier hat doppelten Grund zur Freude!

Dave Coulier - August 2021 - MegaCon - Orange County Convention Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler hat den Krebs besiegt und ist außerdem kürzlich Großvater geworden.

Dave Coulier hat offiziell den Krebs besiegt und ist außerdem erstmals Großvater geworden.

Der 65-jährige Schauspieler sprach im November öffentlich über seine schwere Krebserkrankung. Wie er jetzt bekannt geben durfte, wurde er nach einer kräftezehrenden Behandlung am 26. März endlich für krebsfrei erklärt. Nur einen Tag darauf gab es erneut einen Grund zum feiern, als Daves einziger Sohn Luc und seine Frau Alex Eltern eines Kindes wurden. Im Podcast ‚How Rude, Tanneritos!‘ sagte der Star im Gespräch mit seinen ‚Fuller House‘-Kolleginnen Jodie Sweetin und Andrea Barber: „Ich bekam die guten Neuigkeiten einen Tag vor der Geburt des Babys. Ich hörte die Nachricht und freute mich so sehr und dann rief Luc an und sagte: ‚Hey, das Baby ist gerade geboren worden.‘ Also, es war einfach ein großartiger Tag. Es war wirklich fantastisch.“

Dave gab außerdem preis, dass er womöglich nicht mehr leben würde, hätten seine Ärzte nicht so schnell gehandelt wie sie es taten. „Als mein Immunsystem sich etwas erholte, kam ich langsam zurück“, berichtet er im Podcast. „Am fünften Tag sagten sie endlich: ‚Dein Fieber ist weg, du kannst nach Hause gehen.‘ Aber sie sagten auch: ‚Hättest du noch weitere 48 Stunden gewartet, dann hätten wir dich verloren.'“