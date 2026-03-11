Stars David Furnish gibt Update zu Elton Johns Gesundheit – Sänger ‚kämpft weiter‘

Elton John and David Furnish - charity gala for Devil Wears Prada musical Dec 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 14:00 Uhr

Wie geht es dem Musiker nach seinem Sehverlust? Ehemann David Furnish gibt nun ein Gesundheits-Update.

David Furnish sagt, Elton John halte sich nach seinen gesundheitlichen Problemen „beschäftigt“ und blicke „nach vorne“.

Der 78-jährige Musiker hatte im vergangenen Jahr erklärt, dass er eine „herausfordernde“ Zeit durchlebt habe, nachdem er im Sommer 2024 die Sehkraft auf seinem rechten Auge verloren hatte. Sein Mann gab nun ein Update darüber, wie es dem ‚Rocket Man‘-Sänger geht, seit er sich vom Tourleben zurückgezogen hat.

Im Gespräch mit dem ‚Variety‘-Magazin erzählte der 63-Jährige: „Ihm geht es großartig. Er kämpft weiter. Er hält sich beschäftigt und schaut nach vorne.“ John sei glücklich, zu Hause Zeit mit den gemeinsamen Söhnen zu verbringen. „Deshalb hat er auch aufgehört zu touren. Wir lieben es wirklich, Eltern zu sein, wir lieben unsere Familie und wir lieben es, zusammen zu sein – das ist für uns alles“, schwärmte Furnish.

An diesem Wochenende kehrt die Viewing-Party der Elton John AIDS Foundation zu den Academy Awards nach West Hollywood zurück. Gastgeber sind Neil Patrick Harris und sein Ehemann David Burtka. Furnish hat große Hoffnungen für die Benefizveranstaltung. „Ich hoffe, dass wir über neun Millionen Dollar einnehmen können. Das vergangene Jahr war nach den Bränden in Los Angeles sehr schwierig“, erklärte er. Dieses Jahr seien dagegen sehr viele Tickets verkauft worden. „Wir haben eine fantastische Auktion und mit Neil und David großartige Co-Gastgeber. Wir bitten die Menschen, großzügig zu sein“, ergänzte der Filmproduzent.

Bei der Auktion gibt es viele besondere Stücke – doch auf eines freut sich Furnish besonders. „Es gibt einen irischen Maler namens Jack Coulter. Ich habe Elton einmal eines seiner Gemälde geschenkt. Er hat diese erstaunliche Fähigkeit: Er hört Musik und sieht Farben auf eine abstrakt-expressionistische Weise“, schilderte er. Coulter habe ein ganz besonderes Gemälde geschaffen. „Elton spielte ‚Tiny Dancer‘ live, während Jack malte. Jetzt haben wir ein wunderschönes Gemälde – wirklich ein Unikat“, verriet der Regisseur.