Film David Schwimmer: Er bereut seine ‚Men in Black‘-Absage

David Schwimmer - The Sky Up Next Event - Feb 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 16:00 Uhr

David Schwimmer ist der Meinung, dass er ein „Filmstar“ geworden wäre, wenn er ‚Men in Black‘ nicht abgelehnt hätte.

Der ehemalige ‚Friends‘-Schauspieler weiß immer noch nicht, ob er „die richtige Entscheidung getroffen“ hat, als er das Angebot, in dem Blockbuster von 1997 mitzuspielen, ablehnte.

David erzählte, dass er damals vor der „brutalen“ Entscheidung gestanden habe, entweder für ‚Men in Black‘ zu unterschreiben oder während einer Pause von seinem ‚Friends‘-Drehplan für seinen ersten Film die Regie zu übernehmen, und entschied sich für Letzteres. In einem Gespräch im ‚Origins With Cush Jumbo‘-Podcast verriet Schwimmer: „[Das] ist eine brutale Entscheidung gewesen. Ich hatte gerade die Dreharbeiten zu ‚The Pallbearer‘ beendet, meinem ersten Film mit Gwyneth Paltrow, und es gab hohe Erwartungen, die sich nicht erfüllten. Es war eine Art von Flop, aber es gab hohe Erwartungen und das Filmstudio, das Miramax hieß, wollte mich zu einem Festpreis an einen Drei-Filme-Deal binden und ich sagte, das würde ich machen, wenn ich bei meinem ersten Film Regie führen würde.“ Nach monatelangen Verhandlungen habe das Studio zugestimmt, dass David „in drei weiteren Filmen für sie mitspielen würde“, im Gegenzug dafür, dass er „[seine] gesamte Theatertruppe im ersten Film“, ‚Since You’ve Been Gone‘ von 1998, „inszenieren“ könne.