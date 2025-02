Stars David Schwimmer fordert, Kanye West von X zu verbannen

David Schwimmer - The Sky Up Next Event - Feb 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2025, 15:10 Uhr

David Schwimmer hat gefordert, dass der „geistesgestörte“ Kanye West von X verbannt wird.

Der ‚Friends‘-Schauspieler richtete einen Appell an Elon Musk, der die Social-Media-Plattform besitzt, das Konto des ‚Bound 2‘-Rappers zu entfernen, nachdem dieser eine Reihe von antisemitischen Posts veröffentlicht hatte. Darunter waren auch Nachrichten, in denen er sich selbst als Nazi bezeichnete, und andere, in denen er seine „Liebe“ für Adolf Hitler gestand.

David meldete sich deshalb auf Instagram zu Wort, um eine Auswahl von Kanyes jüngsten Kommentaren zu teilen und schrieb dazu: „Das ist so 2022. Wir können einen verrückten Bigotten nicht davon abhalten, Hass und ignoranten Unrat zu verbreiten… aber wir KÖNNEN ihm das Megafon wegnehmen, Herr Musk.“ Kanye West habe 32,7 Millionen Follower auf der Plattform und laut Schwimmer sind das doppelt so viele Menschen wie die Anzahl der Juden auf der ganzen Welt. „Seine kranke Hassrede führt zu REALER Gewalt gegen Juden“, warnt der Schauspieler weiter.

Der 58-Jährige äußerte außerdem seinen Ekel darüber, dass es keinen „ausreichenden Aufschrei“ über Kanyes Kommentare gegeben habe, und warnte, dass Schweigen die Menschen „komplizit“ in die Handlungen des Rappers mache. „Ich weiß nicht, was schlimmer ist: Die Tatsache, dass er sich als Nazi identifiziert (was impliziert, dass er alle marginalisierten Gemeinschaften, einschließlich seiner eigenen, ausrotten will) oder die Tatsache, dass es nicht genug AUFSCHREI gibt, um ihn von allen sozialen Medien zu entfernen und zu verbannen. Schweigen ist Komplizenschaft.“

Kanye – der bereits von X von Dezember 2022 bis Sommer 2023 für ähnliche beunruhigende Nachrichten verbannt worden war – sorgte vor ein paar Tagen mit seinen X-Posts für Empörung. Er schrieb unter anderem „IM A NAZI“ und „I LOVE HITLER“, bevor er später hinzufügte „Hitler war sooooo fresh“. Später fügte er noch hinzu: „Ich weiß nicht einmal, was Antisemitismus überhaupt bedeutet.“