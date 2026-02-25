Musik Demi Lovato: Fans machen Tour-Strapazen lohnenswert

Demi Lovato - AVALON - LA - Jan - 2026 - Infinite Icon premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin ist der Meinung, dass die emotionale Verbindung zu den Fans die Strapazen einer Tour wettmacht.

Demi Lovato sagt, ihre Fans machen die körperliche und mentale Erschöpfung einer Tour lohnenswert.

Die Sängerin hatte 2024 gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärt, möglicherweise nie wieder auf Tour zu gehen, da diese einen hohen „Tribut“ vom Körper fordere. Nun freut sich Demi jedoch auf ihre kommende ‚It’s Not That Deep‘-Tour. „Was für viele schwer zu verstehen ist: wie belastend Touren für Körper und Geist sein können. Deshalb habe ich das damals wohl gesagt“, verriet die 33-Jährige im Gespräch mit ‚People‘.

Eine Tour sei unglaublich viel Arbeit. „Aber die Belohnung – vor den Fans zu spielen, ihre Reaktionen auf neue und alte Songs zu sehen … Dieses Gefühl, wenn ein Fan lächelnd weint, weil er so glücklich ist, dabei zu sein – dafür gibt es keine Worte“, schwärmte die ‚Heart Attack‘-Interpretin. Diese Momente würden sie zutiefst dankbar machen. „Genau das wünsche ich mir. So hart Touren auch sein können, es macht riesigen Spaß. Ich freue mich besonders auf die Verbindung mit meinen Fans“, betonte der Star.

Zuletzt sagte Demi fünf US-Konzerte ihrer Tour ab – aus Sorge, sie habe sich „übernommen“. Der Auftakt der Tour in Orlando, Florida, wurde zudem vom 10. April auf den 13. April verschoben. Die Musikerin konzentriert sich nun darauf, körperlich optimal vorbereitet zu sein. „In eine Tour steckt viel Training. Ich war in den vergangenen Monaten viel im Fitnessstudio und habe viel Cardio gemacht, damit ich beim Singen und Tanzen nicht außer Atem gerate“, erzählte sie.

Auch gezieltes Muskeltraining steht auf dem Programm. „Ich habe Rückenprobleme, daher arbeite ich daran, die Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur zu stärken, um meinen Körper zu schützen“, verriet Demi. „Und natürlich Proben – ich werde sehr viel proben. Es ist viel Arbeit, aber es wird sich absolut lohnen.“ Sie könne es „kaum erwarten“, wieder auf der Bühne zu stehen.