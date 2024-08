Stars Denzel Washington: Wenige Filme übrig

Denzel Washington - December 2021 - Avalon - The Tragedy of Macbeth Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.08.2024, 13:33 Uhr

Der Schauspieler glaubt, dass es nur noch einige wenige Filme für ihn gibt.

Denzel Washington glaubt, dass es nur noch wenige Filme für ihn gibt.

Der 69-jährige Schauspieler deutete vor einer Weile beim ‚American Black Film Festival‘ in Miami Beach an, dass er womöglich schon bald in den Ruhestand gehen möchte. Nach Ridley Scotts Film ‚Gladiator II‘ gebe es streng genommen keine Projekte mehr, die ihn wirklich interessieren. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ erklärte Denzel: „Es gibt nur noch sehr wenige Filme für mich, die mich wirklich interessieren. Ich muss vom Regisseur inspiriert sein und ich war unglaublich inspiriert von Ridley.“ Beim Festival erklärte der zweifache Oscarpreisträger über das anstehende Ende seiner Filmkarriere: „Die Dinge, die professionell hinter der Kamera ablaufen, sind heute für mich genauso wichtig wie die vor der Kamera. Ich glaube, dass ich weniger Zeit vor der Kamera verbringen werde.“

Gemeinsam mit seinen Kindern arbeitete Denzel vor kurzem an der Netflix-Adaption von August Wilsons Theaterstück ‚The Piano Lesson‘. Über die Erfahrung sagte er während seines Auftritts scherzhaft: „Nach ungefähr zwei Wochen am Set ging ich nach Hause. Ich dachte mir: Hier gibt es nichts für mich zu tun, ich stehe einfach im Weg.“